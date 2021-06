Seduzione Letale/ Su Rai 2 il film con Dina Meyer (oggi, 22 giugno 2021)

Seduzione Letale sarà trasmesso su Rai 2 a partiredalle ore 15.45 di oggi, 22 giugno. Si tratta di una pellicola statunitense uscita nel 2015 e firmata dalla regista Nancy Leopardi. La regista guida in cabina di regia gli attori Caleb Ruminer e Amanda Detmer. Al loro fianco anche Dina Meyer, Brian Thomas Smith, Tessa Harnetiaux, Sam Lerner, Dominic Burgess e Alexandra Begg. Nonostante sia un film piuttosto recente si tratta pur sempre di un’opera realizzata per il piccolo schermo e dunque con tutti i limiti del caso. Scritto in maniera abbastanza statica ha tanti buchi di sceneggiatura e presenta anche alcuni errori per quanto riguarda la regia. Nonostante questo rimane un film da seguire dall’inizio alla fine per un pomeriggio di relax.

Seduzione Letale, la trama del film

La pellicola Seduzione Letale ruota intorno alle vicende di Mark Richards, uno studente liceale prossimo al diploma e al trasferimento presso il college di Princeton. Il ragazzo è cresciuto coccolato e iperprotetto dalla madre Tanya, che ha paura del prossimo allontanamento del figlio in direzione college. Una volta arrivato all’Università, la fita di Mark viene sconvolta da Clarissa Kensington, una giovane donna molto attraente e in grado di manipolare facilmente il ragazzo. Mark si ritrova così stretto nella morsa di due donne forti, da una parte la madre e dall’altra Carissa, con la quale inizia a intrattenere una relazione amorosa a dir poco contraddittoria e dai contorni piuttosto fumosi.

Molte persone intorno a Mark iniziano a consigliargli di stare lontano dalla donna, tra cui un cameriere che li ha visti a cena insieme presso il ristorante nel quale quest’ultimo lavora. Anche la madre prova a convincere Mark a interrompere questa relazione pericolosa, trovando però l’ostinata resistenza del figlio. La situazione si infittisce quando si scopre che il marito di Tanya (la madre di Mark) è stato brutalmente assassinato. Il finale di questo thriller ad alta tensione è tutto da scoprire e quindi non ve ne anticipiamo nemmeno un minuto.

