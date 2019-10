Seggiolini anti-abbandono, scatta l’obbligo/ Salva bebè, De Micheli firma decreto

Paola De Micheli ha firmato il decreto sui seggiolini anti-abbandono: il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha contrassegnato il dl attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada, l’obbligo sarà operativo non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dunque entro qualche giorno. Un’importante novità dopo le polemiche degli ultimi mesi per le tragedie registrate in tutta Italia: la nuova norma è stata introdotta con l’obiettivo di prevenire l’abbandono dei bambini all’interno dei veicoli. Il decreto salva bebè è stato approvato con maggioranza bulgara – tutti i gruppi politici hanno votato a favore – in Parlamento e, dopo l’ok della Commissione Europea, è arrivato il via libera del Consiglio di Stato.

DECRETO SALVA BEBE’, SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO DIVENTANO OBBLIGATORI

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre sottolineato in una nota: «In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto ed incrementare le relative risorse». Ricordiamo che i seggiolini con dispositivo anti-abbandono sono obbligatori su tutti i veicoli che trasportano bambini fino a quattro anni d’età: la violazione del vincolo sarà punita con una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro, in caso di recidiva nell’arco di un biennio è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. Come annunciato negli scorsi mesi, il Mit curerà una campagna informativa sul nuovo obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi, nonché sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa.

Ho firmato il Decreto sui #seggiolini #antiabbandono, l’obbligo entrerà in vigore non appena la Legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale https://t.co/2f6da3IdXs — Paola De Micheli (@paola_demicheli) October 7, 2019





