Seggiolino per bambini in fiamme in auto/ È allarme caldo: “Genitori fate attenzione”

Una mamma su Tik Tok ha lanciato l’allarme in merito a un seggiolino per bambini andato in fiamme in auto. Natausha Furlong, come riportato da Leggo, si è accorta del problema grazie alla figlia maggiore di 9 anni, che le ha fatto notare come il dispositivo dove di solito si siede la sorella più piccola stesse emanando del fumo. È così che ha registrato un video e lo ha pubblicato sul suo account, invitando i genitori che la seguono a controllare che non accada lo stesso a loro.

“Il tempo sta diventando bello, arriva il caldo e dovete sapere. Stavo per mettere mia figlia sul seggiolino nell’auto quando ho visto che era letteralmente in fiamme perché surriscaldato dai raggi del sole. Riuscite a immaginare cosa sarebbe accaduto se la bambina fosse stata seduta al suo posto?”, ha raccontato. In molti sono rimasti sconvolti dalle immagini. I genitori non avevano infatti mai pensato di correre un pericolo così grande in auto.

Seggiolino per bambini in fiamme in auto: il video diventa virale

Il video su Tik Tok di Natausha Furlong con il seggiolino per bambini in fiamme in una auto in poco tempo ha collezionato oltre un milione di visualizzazioni, diventando virale. L’obiettivo delle mamma e dei papà è stato infatti quello di diffondere l’allarme il più possibile, per evitare che possano esserci dei danni ai piccoli. “Grazie per aver portato questo episodio alla mia attenzione. Non mi sarebbe mai passato per la mente che potesse succedere”, ha ammesso un utente.

In molti hanno provato a ipotizzare delle misure per evitare che il rivestimento del seggiolino si surriscaldi. Il consiglio di una mamma è stato quello di coprirlo con un lenzuolo, in quanto esso mantiene fresca la superficie e la protegge dai raggi del sole. In meritò a ciò però dovranno riflettere in futuro anche i produttori.

