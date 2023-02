“Segnalate vostri figli estremisti online”/ Studio “Solo 2,6% denunciato da genitori”

Il Ministero dell’Interno britannico incoraggerà i genitori di figli adolescenti estremisti a segnalarli al programma governativo apposito, utilizzando un modulo online presente sul sito web gov.uk. Solo 166 delle 6.406 segnalazioni pervenute al programma Prevent nell’anno fino a marzo 2022 sono state fatte da amici o parenti, per una percentuale del 2,6%. William Shawcross, autore di una revisione indipendente del programma contro l’estremismo, ha dichiarato sulle colonne del “Times” che i gruppi dell’antiterrorismo e della società civile che lavorano con Prevent “mi hanno sottolineato l’importanza che amici e parenti si facciano avanti riguardo a persone per le quali nutrono preoccupazioni”.

Per poi aggiungere: “Gli amici e i genitori sono particolarmente importanti per la loro capacità istintiva di individuare cambiamenti comportamentali nelle persone a loro vicine”. Suella Braverman, ministro dell’Interno, si è impegnata a introdurre tutte le 34 raccomandazioni formulate da Shawcross per migliorare l’efficacia di Prevent nel raggiungere il suo obiettivo primario di fermare gli attacchi terroristici e lo stesso Shawcross ha detto che dovrebbero essere lanciate iniziative per incoraggiare le segnalazioni da parte di amici e familiari.

“GENITORI, SEGNALATE I VOSTRI FIGLI ESTREMISTI”: MODULO ONLINE DEL GOVERNO UK

Il “Times” scrive ancora che, per rafforzare la fiducia di amici e genitori nel fatto che i dati non vengano usati in modo improprio, Shawcross ha raccomandato alla polizia antiterrorismo di rimuovere i nomi delle persone precedentemente segnalate a Prevent.

Nella sua revisione, Shawcross ha affermato che “le segnalazioni sui figli a Prevent da parte dei genitori potrebbero essere particolarmente importanti”. Shawcross ha anche raccomandato di estendere l’obbligo di segnalare gli individui a Prevent ad altre organizzazioni del settore pubblico, come i centri per l’impiego e coloro che lavorano nell’ambito dell’immigrazione. Ha detto che persone che hanno chiesto o ottenuto asilo in Gran Bretagna hanno poi commesso attacchi terroristici, come quello all’ospedale femminile di Liverpool nel 2021.

