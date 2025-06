Ora che tutte le coppie di Temptation Island 2025 sono state annunciate e mostrate, fioccano le prime indiscrezioni e segnalazioni. Alcune coppie sono infatti già finite nel mirino delle accuse a causa dei messaggi di avvertimento che stanno circolando sul web. Uno delle ultime ore ha come protagonisti Lucia e Rosario, sesta coppia di questa nuova edizione, in crisi perché lei è pronta per la convivenza mentre lui tentenna perché legato alla sua libertà.

Valentina e Antonio già a rischio a Temptation Island 2025?/ “Lui ha una figlia con un'altra donna”

Eppure, c’è chi è convinto che la coppia si sia già ben accordata per mettere in scena una recita. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, e da lei ripostata su Instagram, svela: “(Lucia e Rosario, ndr) Si sono messi d’accordo prima di entrare. Hanno pianificato tutto: lui doveva fare il ‘tentato’, lei la ferita. Tutto per farsi seguire e arrivare ai brand. Non c’è niente di vero, è tutta strategia. Se solo sapessi cosa si sono detti prima di partire…”.

Coppie di Temptation Island 2025, chi sono/ Svelate tutte: da Sonia M. e Alessio a Denise e Marco

Lucia e Rosario si sono messi d’accordo a Temptation Island 2025? Spunta la segnalazione

Lucia e Rosario avrebbero dunque messo a punto una strategia, a Temptation Island 2025, per attirare l’attenzione del pubblico, ottenendo visibilità attraverso il programma e, di conseguenza, possibili contatti con i brand una volta finita l’avventura. È cosa nota che partecipare a Temptation porta sempre una grande visibilità ai suoi concorrenti: c’è chi arriva a Uomini e Donne, chi ha successo sui social proprio grazie all’aumento vertiginoso dei follower. La visibilità è, insomma, inevitabile, ed è proprio questa popolarità che Lucia e Rosario vorrebbero sfruttare. Certo, il condizionale è d’obbligo: si parla di una segnalazione senza alcuna prova a seguito e, dunque, per questo da prendere con grande cautela. Di certo, fa però finire la coppia nel mirino del pubblico ancor prima dell’inizio della nuova edizione.