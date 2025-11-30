Segnalazione esplosiva per Ciro Solimeno: la corteggiatrice Alessia avrebbe chiesto di trattare con l’agenzia. Cos'è successo a Uomini e Donne.

Alessia Antonetti ancora nel mirino del web: altra segnalazione pesante

Anche se il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è appena iniziato, il suo percorso è già pieno zeppo di segnalazioni. Cos’è successo? La ‘protagonista’ di questi disguidi è Alessia Antonetti, la corteggiatrice del tronista che è finita al centro di numerose polemiche negli ultimi giorni. Oltre alle accuse di essere nel dating show di Maria De Filippi solo per popolarità, ecco che spuntano altre ‘imputazioni’ sulla ragazza.

L’ultima segnalazione è stata diffusa da Deianira Marzano, la quale ha pubblicato nelle storie di Instagram un messaggio di un utente che la segue: “Deia, una mia amica che ha un centro estetico ha contattato Alessia, la corteggiatrice di Ciro, invitandola per dei trattamenti. Lei ha risposto che per il cachet dovevamo parlarne con la sua agenzia . Come dici tu… tutto appost!“. Secondo questa segnalazione, Alessia Antonetti sarebbe dunque poco intenzionata ad innamorarsi e conoscere una persona, ma alimenta la teoria per cui la ragazza sarebbe nel programma solo per avere visibilità.

Ciro Solimeno, tronista sfortunato? Piovono segnalazioni e accuse

Ciro Solimeno, tronista da pochissimo tempo, non sembra essere fortunato nel suo percorso a Uomini e Donne. Anzi, tutto il contrario! In una sola settimana sono arrivate tante segnalazioni come quelle sul lavoro di Alessia Antonetti e non solo, la stoccata sui social del suo ex fidanzato e la nuova segnalazione sulla richiesta di cachet con l’agenzia. In ogni caso c’è ancora tempo perchè Ciro Solimeno si risollevi e trovi un nuovo modo per creare un percorso sereno, pieno di emozioni e sentimenti. Al momento, infatti, il suo trono è pieno di tensioni e poco interesse.