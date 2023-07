Segnale RAI assente/ In estate molti disservizi: si può non pagare? (20 luglio 2023)

In estate soprattutto, spesso il segnale RAI è assente o comunque è così disturbato che molti italiani non riescono a guardare i loro programmi TV preferiti. E a questo “disservizio“, aggiungiamoci il fatto che ognuno di noi paga (o comunque chiunque detenga la TV), il famoso canone RAI.

Prima di addentrarci nello specifico, il problema sollevato da molti italiani è che se non riescono ad usufruire come vorrebbero di qualcosa per cui pagano, perché non dimostrare il disservizio e ottenere un risarcimento adeguato? O addirittura l’esenzione? Vediamo di capirci di più.

Segnale RAI assente: cause, disservizi e pagamenti

Indipendentemente che il segnale RAI è assente per problemi di antenna, per disservizi generici o per un problema del soggetto interessato, va comunque pagato. Quello che succede molto spesso e soprattutto in estate, è che talvolta – a certi orari e momenti – i programmi trasmessi dalla Radiotelevisione italiana diventano “inguardabili“.

A quanto pare il problema sarebbe principalmente connesso a tutte quelle abitazioni vicino al mare, dove tra le temperature e tra le particolari condizioni climatiche, la propagazione elettromagnetica via terrestre risulterebbe tanto disturbata da renderne impossibile la visione.

Il problema è che la causa non è determinante ai fini del risarcimento. Questo per il semplice fatto che il canone RAI va pagato non tanto per la trasmissione dei servizi, ma soltanto per il possesso di un apparecchio che può ricevere segnale terrestre (come la TV).

Esenzione canone RAI: chi ne beneficia?

Dopo aver visto che anche se il canone RAI è assente o disturbato tale imposta è pur sempre dovuta, ci sono delle buone possibilità anche per il 2023, di poter ottenere l’esenzione del pagamento (ma solo per alcuni).

La platea di beneficiari che possono godere dell’esenzione del canone RAI sono:

Chi non è in possesso di alcun apparecchio pronto a ricevere segnale terrestre; Gli over 75 che hanno un reddito massimo di 8.000€ annui; Diplomatici stranieri e militari.

Tuttavia, l’esenzione non avviene automaticamente, ma occorre farne richiesta in modo esplicito.











