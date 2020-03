Segnali dal futuro/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage (18 marzo)

Segnali dal futuro è un film di genere thriller/fantascienza, che andrà in onda oggi, 18 marzo, dalle ore 21:20 su Italia 1. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche durante l’anno 2009 ed è stata diretta dal regista Alex Proyas. La sceneggiatura è stata curata da Ryan Douglas Person, Juliet Snowden, Stiles White, Stuart Hazeldine e dallo stesso regista. Gli attori presenti all’interno del film sono Nicolas Cage, che veste i panni del protagonista, Chandler Canterbury, Rose Byrne, Lara Robinson e Liam Hemsworth. La fotografia è stata realizzata da Simon Duggan mentre la colonna sonora è stata curata da Marco Beltrami.

Segnali dal futuro, la trama del film

Ecco la trama di Segnali dal futuro. Nel 1959 in una scuola viene sotterrata una cosiddetta capsula del tempo. Ogni alunno decide di riporre al suo interno un oggetto prezioso che testimoni la sua vita fino a quel momento. Tuttavia, una piccola bambina di nome Lucinda Embry, ascolta quelli che sono bisbiglii nella sua testa. La piccola prende allora un foglio ed inizia a disegnare numerosi numeri, venendo poi interrotta dalla maestra che è spaventata dal comportamento della piccola. Tuttavia, il giorno dopo la piccola viene ritrovata in palestra, con le dita insanguinate, in quanto aveva scritto con il proprio sangue i numeri sulla porta della palestra. La scena si sposta poi in tempi odierni, circa 50 anni dopo, con l’astrofisicio John Koester che viene affascinato dal mistero di Lucinda e decide di decifrare quelli che sono i numeri scritti dall’allora bambina. John è padre vedovo di un figlio Caleb e sembra aver trovato una soluzione ai numerosi valori scritti senza un apparente senso. A quel punto, eventi catastrofici si verificheranno sull’intero pianeta Terra ed anche il figlio di John, il piccolo Caleb di 9 anni, sarà preda di incredibili allucinazioni che lo porteranno a continuare la sequenza di numeri, lanciando al padre quelli che segnano essere dei veri e propri segnali dal futuro.

Video, il trailer di Segnali dal futuro





