Segnali dal Futuro/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage

Segnali dal Futuro verrà trasmesso da Italia 1 a partire dalle 21.20 di oggi, 21 aprile. Realizzato nel 2009, si tratta di un film fantascientifico con un cast d’eccezione: nella locandina appaiono infatti i nomi di Nicolas Cage, Chandler Canterbury e Rose Byern, magistralmente guidati dal regista Alex Proyas, diventato famoso per aver diretto anche Will Smith nel film distopico Io Robot. Sicuramente al centro c’è una storia di fantascienza che però non sembra funzionare dall’inizio al suo termine.

Tutta Colpa dell'amore/ Video, su Rai 2 il film con Patrick Dempsey (oggi, 21 aprile)

All’interno del film si possono segnalare degli spunti veramente molto interessanti anche se diverse volte sono sviluppati in maniera abbastanza approssimativa. Sono evidenti, a occhio esperto, i buchi di sceneggiatura di un film costruito con intelligenza e con una storia ben delineata ma a volte un po’ frastagliata.

La Signora prende il Volo/ Su Rete 4 il film con Lana Turner (oggi, 21 aprile 2021)

Segnali dal Futuro, la trama del film

Come facilmente intuibile dal titolo, Segnali dal Futuro inizia nel 1959, con la giovane studentessa Lucinda Embry, coinvolta in un progetto scolastico nel quale gli studenti sono invitati a disegnare ciò che immaginano avverrà nel futuro. Tutti i disegni verranno chiusi dentro una scatola e verranno aperti dopo cinquant’anni. L’unica a non disegnare nulla, se non un foglio pieno di numeri, è proprio Lucinda. Nel 2009 arriva finalmente il momento di aprire la capsula e scoprire quei disegni. Il foglio pieno di numeri capiterà nelle mani di Caleb Koestler, figlio dell’astrofisico John (Nicholas Cage), i quali riusciranno a decifrare il messaggio lasciato da Lucinda nel 1959. Da questi numeri emergono tutta una serie di eventi catastrofici accaduti dal 1959 in poi, di cui tre devono ancora avvenire. John e il figlio Caleb inizieranno quindi una corsa disperata per cercare di sventare questi tre minacciosi eventi e salvare quante più vite umane possibili. Ma le sorprese e i colpi di scena sono tutt’altro che finiti.

Il vendicatore del Texas/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor e Joan Caulfield

Video, il trailer del film “Segnali dal Futuro”





© RIPRODUZIONE RISERVATA