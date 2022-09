Segregata in casa per 22 anni/ Spunta testimone: “Mai vista sola, vestiva di nero…”

La puntata di questa mattina, martedì 13 settembre, di ‘Storie Italiane’ in onda su Rai 1 torna ad affrontare la terribile scoperta della donna di 67 anni segregata in casa per 22 anni dal fratello e dalla cognata. Questa storia atroce arriva da Campobasso, da un paesino di appena 600 anime, dunque da una comunità molto piccola in cui tutti si conoscevano e in cui tuttavia nessuno aveva denunciato la situazione della donna. ‘Storie Italiane’ ha raccolto una testimonianza esclusiva e anonima di una persona che vive proprio nel luogo in cui si è consumato il dramma. “Mai avremmo potuto immaginare che questa signora vivesse una situazione così drammatica”, racconta la persona, mai ripresa in volto e dalla voce distorta per garantirne l’anonimato.

“Non l’ho mai sentita parlare, mai vista da sola, era sempre vestita di nero e con il fratello e con la cognata”, prosegue l’anonimo testimone, confermando i primi dettagli emersi, che vedevano la donna uscire soltanto in compagnia dei familiari, vestita con abiti scuri e costretta all’assoluto silenzio. Parlando dei parenti-presunti aguzzini della donna segregata in casa, afferma che “facevano poca vita sociale, pochi scambi, poche parole, erano quasi degli invisibili, parlavano poco”.

Donna segregata in casa per 22 anni a Campobasso, testimonianze esclusive

Il testimone sentito da Storie Italiane confessa che il caso della donna segregata in casa a Campobasso “lascia tante domande e l’amaro in bocca”, perché si è consumata “in una comunità così piccola, dove ci conosciamo tutti”, ammettendo però che “poi fino in fondo non ci conosciamo tutti e ci sono tante cose che magari sono nascoste. Purtroppo anche volendo, magari uno non sapendo non riesce nemmeno a reagire e a venire incontro alle necessità di queste persone, che purtroppo vivono delle situazioni che non si augura succedano a nessuno”.

Ma com’è stato possibile scoprire il terribile orrore nascosto tra le mura di quella casa? ‘Storie Italiane’ spiega che il dramma è venuto alla luce “per mezzo di due lettere anonime dello stesso tenore, sembra una indirizzata ai carabinieri e una alla Procura”. In quelle poche righe c’era l’esortazione ad andare a effettuare un sopralluogo. Il procuratore ha parlato di “un quadro degli orrori” e ora gli investigatori stanno cercando di capire quanto gli abitanti del paese fossero a conoscenza del rapporto morboso tra la 67enne segregata e i suoi familiari.











