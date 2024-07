Anticipazioni Segreti di famiglia, puntata di oggi: Zafer in difficoltà

Nuovo appuntamento con la celebre fiction di Canale Cinque previsto per oggi domenica 28 luglio 2024, la dizi turca riprenderà il via sulle reti Mediaset dal finale ad alto tasso emotivo della scorsa settimana, ovvero il momento in cui Ceylon, Eren e Ilgaz sono intenti a catturare l’assassino di Inci, Zafer ha da poco preso istruzioni per lasciare dei soldi nel luogo in cui è morta la figlia e scoprire chi è il colpevole, ma in realtà cade in una trappola insieme a Engin, intanto Ilgaz ha avuto la possibilità di rivedere il nonno in galera per ricevere notizie sulla notte in cui Inci è venuta a mancare.

Stando alle anticipazioni di Segreti di famiglia di oggi domenica 28 luglio, Cinar viene rilasciato dal carcere e Zafer viene messo in guardia da Gul che non ha più intenzione di considerarlo come suo marito, la decisione è quindi quella di vendicarsi del ragazzo. Park convoca Ceylon e Ilgaz per ottenere la loro versione degli eventi andati in scena nella dimora di Ozan, mentre Yekta deve procurarsi un falso testimone per fornire un alibi, in tutto questo Ilgaz non ha intenzione di mentire riguardo al furto di spazzolini e dunque cerca una soluzione per evitare di testimoniare davanti al PM.

Segreti di famiglia anticipazioni 28 luglio 2024: cosa accadrà a Ilgaz e Ceylin

Sempre stando a quanto accadrà nella puntata in onda stasera su Canale Cinque della soap turca, scopriremo che Ilgaz e Ceylon si presenteranno davanti a Pars come marito e moglie, ma rifiuteranno di dare dettagli e nel corso dell’interrogatorio spunterà un flashback nel quale verrà a galla la verità sul loro matrimonio.

Ceylin proverà a far ricadere le accuse su Engin, mentre lui memorizza il suo alibi, Ridvan scopre che il taxi preso da Inci era in realtà abusivo e il tassista confessa di aver agito in favore di Mert, nonno di Ilgaz, così Metin informa la sorella sul fatto che Cinar è andato a fare una passeggiata, ma verrà ritrovato a terra in un lago di sangue con Zafer. Engin stando alle anticipazioni di Segreti di famiglia chiederà spiegazioni sul matrimonio tra Ceylin e Ilgaz, lei troverà una multa presa con una macchina noleggiata, non con quella di Engin.