Segreti di famiglia, anticipazioni puntata di oggi 25 agosto 2024: Ilgaz fa una scoperta su Yekta e Pars

Questa sera, domenica 25 agosto torna in onda la dizi turca incentrata sull’omicidio della giovane Inci e su tutti gli intrighi e i segreti che ruotano attorno alle famiglie coinvolte. I due brillanti avvocati Ilgaz e Ceylin continueranno ad indagare e dalle anticipazioni su Segreti di famiglia si scopre che ci sarà un risvolto inaspettato e spiazzante. Andando con ordine nelle puntate precedenti i sospetti su chi ha ucciso Inci si sono concentrati su Engin, le prove sono schiaccianti ma qualcosa continua ancora a non convincere.

Dalle anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi si scopre che le indagini saranno ad una svolta. Ilgaz e Ceylin troveranno una prova schiacciante sulla notte dell’omicidio della povera Inci che spariglierà tutte le carte in tavola. L’avvocato scoprirà che la notte dell’omicidio Yekta, padre di Engin ed anche lui tra i sospettati era insieme al procuratore Pars, per quale motivo? Cosa nascondono? Ilgaz si chiederà perché Yekta e Pars fossero insieme la notte dell’omicidio. E questo il motivo per cui il vecchio Tilmen minacciava il procuratore?

Anticipazioni Segreti di famiglia puntata di oggi: cosa nascondono Yekta e Pars?

Quale segreto nascondono l’integerrimo avvocato e lo spietato procuratore? Le anticipazioni del 25 agosto 2024 di Segreti di famiglia rivelano che Ilgaz e Ceylin non si fideranno di Pars, l’avvocata inizierà ad insospettirsi proprio in merito al segreto dei due uomini e a fare delle ricerche personali per scoprire che cosa stanno nascondendo. Così inizierà ad indagare proprio in Tribunale. Ceylin Erguvan si avvicinerà molto alla verità soprattutto quando avrà la conferma da Cuynet, il braccio destro dell’avvocato, che i due uomini stanno effettivamente nascondendo qualcosa.

E non è tutto, Yekta nel frattempo si scaglierà anche contro la moglie. La signora Lacin, la moglie di Yekta, vorrà divorziare dal marito ma l’avvocato invece mediterà una vendetta contro la moglie colpevole di averlo fatto finire in galera e di aver coperto a suo discapito l’omicidio commesso dal figlio. E poi ancora mentre Metin sarà terrorizato dopo aver perso il cadavere di Zafer, Ceylin inizierà ad essere in ansia e preoccupata per la sorta del padre inconsapevole che sia morto.

Segreti di famiglia quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata di oggi, 25 agosto 2024, non resta che riepilogare quando va in onda la dizi turca. La fiction con protagonista Ceylin e Ilgaz va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.25 circa ma sono previsti dei cambiamenti nel palinsesto e presto cambierà giorno di messa in onda per lasciare spazio la domenica sera ad un’altra dizi turca La rosa delle vendetta. Infatti, la dizi turca questa settimana raddoppia al mercoledì mentre dalla prossime andrà in onda il mercoledì ma sono previsti ulteriori cambiamenti. Le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo. Le puntate inedite di Segreti di famiglia continueranno a venire trasmesse, per il momento, fino a mercoledì 11 settembre.