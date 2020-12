SEGUENDO UNA STELLA/ Su Canale 5 il film con Bethany Joy Lenz

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per il pomeriggio di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 14:45 la messa in onda del film “Seguendo una stella”. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 grazie a una co-produzione tra Stati Uniti e Canada, alla quale ha preso parte anche Hallmark Channel. La regia di questa pellicola è stata affidata a Norma Bailey, con soggetto e sceneggiatura di Wesley Bishop e Judd Parkin. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Lawrence Shragge, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Neil Cervin. Nel cast sono presenti Bethany Joy Lenz, John Reardon, Susan Hogan, Michael Hogan e Venus Terzo.

Seguendo una stella, la trama del film

È quasi Natale e Christine (Bethany Joy Lenz), separata e con due figli, deve affrontare molte avversità. Dopo aver perso il lavoro, viene sfrattata. Inoltre l’ex marito la cita in tribunale perché vuole a tutti i costi la custodia dei figli. Un giorno, Christine salva la vita a una donna colpita da un attacco di cuore, ma perde il medaglione a forma di stella che apparteneva a suo padre, scomparso quando lei era solo una bambina. Il ciondolo è un amuleto portafortuna: infatti, dopo la sua scomparsa, iniziano a verificarsi molti guai. Inaspettatamente a Christine viene offerto un lavoro in una panetteria e finisce per invaghirsi di Jason (John Reardon), il nipote della coppia che possiede il negozio. Nel frattempo, la donna salvata da Christine si riprende e chiede ai suoi familiari di trovare la persona che le ha salvato la vita.



