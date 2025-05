L’Isola dei Famosi è cominciata solamente poche settimane fa ma in pochissimi giorni abbiamo assistito ad una serie di ritiri che hanno lasciato sbigottita la redazione, la conduttrice Veronica Gentili e non da meno il pubblico a casa, che non ha fatto neppure in tempo a conoscere i concorrenti che ha dovuto salutarli, per ragioni varie. C’è chi si è detto troppo nostalgico di casa, chi ha dovuto abbandonare il gioco per affrontare problemi personali (come lutti) e chi ancora lo ha fatto perché sull’isola in Honduras non si sentiva a suo agio.

Qualunque sia il motivo, tutti questi addii hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno, tra cui anche una ex isolana, Maria Laura De Vitis. “Non sono solita fare questo tipo di commenti ma dopo aver visto tutti questi ritiri mi chiedo: prima di accettare la partecipazione avevano ben chiaro a cosa si andava in contro? Sono stati per caso obbligati? Perché cedere alle prime difficoltà? Perché rinunciare ad un’esperienza UNICA? Più si resiste, più ci si ambienta: mah… Io non capirò mai davvero” ha scritto sui social l’influencer. Maria Laura ha partecipato a L’Isola dei Famosi e nonostante dei problemi pregressi di anoressia, è stata particolarmente determinata, tanto da arrivare fino in finale.

Record di addii a L’Isola dei Famosi: chi ha detto addio al programma

Al momento sono stati quattro i concorrenti che hanno deciso di abbandonare il gioco de L’Isola dei Famosi. Il primo è stato Angelo Famao, che in lacrime davanti alle telecamere ha spiegato di non stare bene e di sentire nostalgia di casa. Lo ha seguito Leonardo Brum e dopo ancora Camila Giorgi, che avrebbe però avuto dei problemi familiari. E ancora, Nunzio Stancampiano e Spadino hanno deciso di salutare il gioco. Infine, Antonella Mosetti ha detto addio al programma, asserendo di non essere stata in grado di superare la morte del padre. Insomma, una serie di addii che hanno fatto segnare un vero e proprio record nel programma.