Sei ancora qui/ Video, su Rai 4 il film con Bella Thorne e Dermot Mulroney

Sei ancora qui va in onda su Rai 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Gold Circle films mentre la distribuzione Italia è stata gestita dalla Eagle Pictures. La regia del film è stata affidata a Scott Speer, il soggetto è tratto dal romanzo scritto da Daniel Waters mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Jason Fuchs. Il montaggio è stato eseguito da Paul Covington, le musiche della colonna sonora sono di Bear McCreary mentre nel cast sono presenti Bella Thorne, Dermot Mulroney, Richard Harmon, Louis Herthum, Shaun Benson e Hugh Dillon.

Sei ancora qui, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Sei ancora qui. Il mondo sta per vivere un’esperienza assolutamente impensabile che stravolgerà per sempre l’umanità. In particolare un cataclisma naturale, oltre a devastare intere zone di alcune nazioni, squarcerà la barriera che divideva il mondo umano da quello dell’aldilà. In pratica ora tutte le anime e gli spiriti possono far ritorno nel mondo terreno infestandolo e soprattutto creando incredibile caos. Tuttavia con il passare del tempo la situazione tornerà a normalizzarsi ed in particolar modo ci sarà una sorta di equilibrio tra gli esseri viventi e gli spiriti. Una pacifica convivenza che sembra destinata a durare nei secoli. Purtroppo con l’arrivo sulla terra di un pericoloso redivivo, ci sarà una situazione drammatica da dover gestire e soprattutto risolvere.

In particolare il redivivo invia ad una ragazza di soli 16 anni di nome Ronnie, una vera e propria minaccia che sembra poter avere dei riscontri negativi anche per quanto concerne il destino dell’umanità stessa. La povera ragazza dovrà fare i conti con un compito molto pesante ed un fardello che dovrà portare con sé e dal quale dipenderà il destino del pianeta. Si ritroverà improvvisamente catapultata in una situazione al limite della comprensione umana nella quale dovrà fare i conti con potenti creature pronte a tutto pur di ucciderla e soprattutto nel prendere il controllo del pianeta. Il motivo per il quale la ragazzina è stata chiamata in causa, è che il redivivo in realtà è suo padre che era stato ucciso 10 anni prima insieme ad altri milioni di abitanti della parte Nord degli Stati Uniti d’America durante un esperimento scientifico top secret portato avanti da un organizzazione governativa per conto del presidente degli Stati Uniti. Il compito della ragazzina sarà quello di capire perché c’è stato il ritorno del redivivo sulla terra e come le sue azioni stiano influenzando il presente e soprattutto quello che sarà il futuro del pianeta.

