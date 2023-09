“Sei bello come il sole”, post del padre di Paolo del Grande Fratello 2023/ Lui: “Contento? Deve dimostrare”

Grande Fratello 2023, Paolo Masella e il post social del padre

Paolo Masella dopo la sorpresa di mamma Sandra al Grande Fratello 2023 riceve una piccola sorpresa anche da parte del padre. A distanza di poche ore dalla quarta puntata del reality show di Canale 5, il padre di Paolo ha postato una foto del figlio sui social accompagnata da una semplice dedica: “sei bello come er sole, x me hai già vinto”. Paolo ha apprezzato il gesto, ma precisa: “deve dimostrare se vuole qualcosa nella vita, deve dimostrare un minimo”. Il primo tentativo di riavvicinamento da parte del padre di Paolo è arrivato e lascia ben sperare per un possibile incontro proprio sotto le telecamere.

Grande fratello 2023, 4a puntata /Diretta e nominati: Lorenzo Remotti in lacrime per la moglie!

Intanto proprio Paolo ha raccontato il rapporto controverso e difficile con il padre; un rapporto fatto di sbalzi, mancanze ed assenze che hanno segnato la vita del giovane macellaio che durante la diretta ha pronunciato parole molto forti. ” Non è nient’altro che il padre di mia sorella, è buono mio padre, ognuno ha i duetti difetti. E’ l’uomo più buono, ma quando beve è cattivo” – ha detto Paolo.

SANDRA, MAMMA PAOLO AL GRANDE FRATELLO 2023/ "Devi imparare a perdonare, il perdono ti rende libero"

Paolo Masella e il difficile rapporto con il padre al Grande Fratello 2023

Non solo, il macellaio Paolo Masella parlando del padre al Grande Fratello 2023 ha confessato: “non sono fiero di quello che ha fatto con me. Ho speso tanti tentativi che sono andati tutti male, ad una certa scegli te e pensi alla possibilità di dare esempi migliori. Non ha voluto me nella sua vita. Durante l’infanzia c’è stato e non c’è stato, ha avuto sbalzi. Ci sono stati periodi in cui siamo stati bene, ma ha sempre ceduto, non sopporto il Danilo che beve, che sta in condizioni pessime. Non ho ricordi belli con lui perché ho un astio molto più forte dell’amore”.

CHI E' IL PAPA' DI PAOLO MASELLA DEL GRANDE FRATELLO 2023?/ "E’ l’uomo più buono, ma quando beve è cattivo"

Dallo studio Cesara Buonamici comprende il dolore di Paolo: “alla fine si è arreso di fronte a questa situazione, ad un padre che non rinuncia, non cambia la sua vita. Ora mi domando se suo padre lo sta guardando, chissà che questo Paolo così sincero non venga a questo padre l’idea di fare qualcosa di positivo per se stesso e per riconquistare questo figlio. Paolo ha il cuore buono e se il padre dà una prova, sarà il primo ad essere felice”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA