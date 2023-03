Sei Donne – Il mistero di Leila 2 si farà?/ Anticipazioni e ipotesi sulla seconda stagione

Sei Donne – Il mistero di Leila 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

Questa sera, martedì 14 marzo, va in onda su Rai1 l’ultima puntata di “Sei donne – Il mistero di Leila“, la serie in tre puntate con protagonisti Maya Sansa e Alessio Vassallo. In attesa di scoprire quale sarà il gran finale, il pubblico è già curioso di scoprire se la serie avrà una seconda stagione.

La storia di “Sei donne – Il mistero di Leila”, ambientata a Taranto, ruota intorno alla scomparsa di Leila e alla vita di sei donne che sono coinvolte nella vicenda in modo disparati. Il mistero però potrebbe essere risolto questa sera, dando poche possibilità alla serie televisiva di avere un seguito. Al momento non abbiamo certezze sul possibile seguito dello show: non c’è stato infatti alcun annuncio di una seconda stagione, né tuttavia abbiamo conferme di una chiusura netta della storia.

Sei Donne – Il mistero di Leila 2, cosa potrebbe accadere nella seconda stagione

Ci sarà una seconda stagione di “Sei donne – Il mistero di Leila”? Probabilmente tutto dipenderà dagli ascolti dell’ultima puntata che, come anticipato dall’attrice Maya Sansa a Oggi è un altro giorno, avrà “un colpo di scena. Sarà una puntata molto bella perché questi sono personaggi un po’ ostici, donne complesse tormentate…” Va tuttavia detto che finora gli ascolti non sono stati altissimi, cosa che potrebbe influire nella decisione di non proseguire la storia.

Ma cosa potrebbe raccontare una seconda stagione di “Sei donne – Il mistero di Leila”? La serie potrebbe ripartire da un’altra indagine della PM Anna Conti, attorno alla quale si muoverebbero le storie di altre donne.

