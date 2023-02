Sei donne, Il mistero di Leila/ Anticipazioni 28 febbraio: Anna indaga su Leila

Sei donne – Il mistero di Leila: cast e trama della nuova fiction Rai

Sei donne – Il mistero di Leila è la nuova fiction Rai distribuita in tre serate, al via da stasera 28 febbraio. La storia, come si evince dal titolo, è un giallo psicologico che ruota intorno alla misteriosa scomparsa di una ragazzina e del suo patrigno, Gregorio. Ad occuparsi del caso c’è la PM Anna Conti (Maya Sansa), stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che mette a dura prova i suoi rapporti con la squadra con cui collabora, specialmente con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo). Indagando sulla storia di Leila (interpretata da Silvia Pacente), Anna scoprirà delle somiglianze con il suo passato e finirà per restarne coinvolta in prima persona in una fitta rete di bugie e segreti.

Nel corso delle indagini, Anna incrocia la strada con altre cinque donne: Ivana Lotito interpreta Michela la zia materna, chirurgo; Denise Tantucci è Alessia, l’allenatrice di atletica; Cristina Parku è Aysha, migliore amica di Leila; Isabella Ferrari è Viola, la vicina di casa; Giulia Fiume è Giulia, madre di Leila. Il PM finirà per addentrarsi sempre di più nelle menti di queste donne, scoprendo anche qualcosa in più su se stessa.

Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni primi due episodi in onda il 28 febbraio

I primi due episodi di Sei donne – Il mistero di Leila ci introducono ai personaggi. Conosciamo quindi Anna Conti, stimato PM della procura di Taranto; una donna autorevole professionista, che nasconde un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio. Questo la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele Liotta. Anna deve subito indagare sul caso della giovane Leila, una ragazzina orfana di madre, recentemente scomparsa insieme al suo patrigno, Gregorio. La PM si appassiona alla storia e finisce per restarne coinvolta, mentre intorno al mistero della scomparsa di Leila ruotano altre figure femminili. La prima ad essere ascoltata è Michela, la sorella della defunta madre della ragazzina.

Nel secondo episodio, l’ispettore Liotta non ne può più del comportamento di Anna, ed è sul punto di volersi esonerare dall’incarico. Per impedirglielo, la PM decide di cominciare ad aprirsi con lui; così una sera gli racconta del suo difficile passato e del suo problema di alcolismo, chiedendogli poi di restare e di aiutarla a risolvere il caso. Intanto, in procura arrivano nuovi indizi, stavolta ci sono delle immagini che ritraggono Gregorio a Bari. Anna e Liotta decidono di recarsi sul posto chiedendo a Michela di accompagnarli…











