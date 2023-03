Sei donne Il mistero di Leila/ Anticipazioni 7 marzo 2023: Alessia ed Enrico mentono?

Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni seconda puntata 7 marzo: chi mente e chi no

Sei donne – Il mistero di Leila prosegue nel raccontare le indagini del PM Anna sulla scomparsa di una ragazza e di suo padre. Stasera 7 marzo va in onda la seconda puntata su Rai 1. Nel primo episodio, Anna ascolta Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato, Enrico, che incontra entrambi in procura. Le loro dichiarazioni però appaiono fin da subito discordanti, e inoltre non coincidono con alcuni filmati trovati da Anna ed Emanuele. L’intrepida PM non si fida di loro, ed è sicura che stanno mentendo. Solo Alessia oppure anche Enrico non sta dicendo del tutto la verità?

Anna ne è sicura: incastra Enrico con un escamotage, usando un metodo scorretto, che però le permette di poterlo interrogare una seconda volta. La sua tesi, però, verrà smentita poco dopo quando Michela si presenta in procura facendole ascoltare un vocale della nipote: Leila afferma di stare bene, e si è fatta sentire solo per rassicurare la zia sulle sue condizioni. A quel punto, non avendo prove per incastrarlo, Anna è costretta a lasciare andare Enrico. Avrà fatto bene?

Sei donne – Il mistero di Leila, anticipazioni 7 marzo: Viola è coinvolta?

Nel secondo episodio di stasera di Sei donne – Il mistero di Leila, la PM Anna avrà dei dubbi su un altro personaggio legato alla scomparsa della giovane Leila. Il colpo di scena arriva quando in procura giunge una lettera anonima. Qualcuno racconta di una presunta relazione tra il padre di Leila, Gregorio e Viola, la sua vicina di casa. Perché mandarla proprio ora? Anna vuole vederci chiaro. E in effetti nell’appartamento di Leila sono state rinvenute numerose impronte della donna. Forse Viola è coinvolta nella sparizione di Leila? Anna ed Emanuela continuano le loro indagini.

I due si recano così a casa di Viola per interrogarla, sperando lei possa indirizzarli su una pista decisiva. E la donna non nega affatto: lei confessa la sua relazione con Gregorio. La storia tra loro si è però conclusa per volere dell’uomo. Viola era molto innamorata e racconta ai due di esserci rimasta molto male quando Gregorio ha messo fine al loro rapporto. Nonostante tutto, la donna ha archiviato i sentimenti che provava perché ha deciso di cercare di salvare il suo matrimonio.











