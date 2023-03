Sei donne il mistero di Leila: anticipazioni ultima puntata 14 marzo/ Aysha complice?

Sei donne -il mistero di Leila, le anticipazioni TV del 14 marzo 2023 fanno luce sui risvolti del giallo di Leyla

Prosegue le trama della fiction targata Rai, Sei donne il mistero di Leila, in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online su Raiplay, con l’ultima puntata datata 14 marzo 2023. Le annesse anticipazioni TV, relativamente ai due episodi finali della serie televisiva, preannunciano che avanzano le indagini in corso sul caso della sparizione di Leila, avvenute in circostanze del tutto misteriose. Le stesse indagini, condotte dalla PM Anna Conti, vedono gli ultimi episodi dell’atteso epilogo di Sei donne il mistero di Leila, nel dettaglio il quinto e il sesto episodio, fare luce su importanti risvolti concernenti il giallo della giovane sparita.

Grazie all’ausilio del supporto del collega, nelle indagini condotte a stretto braccio con l’ispettore Emanuele Liotta, Anna Conti passa in rassegna i video del centro sportivo che vedeva Leila frequentare con assiduità dei corsi di sport. La giovane sparita, nel suo piccolo, può dirsi una cliente abituale del centro sportivo. E non a caso emerge alla prima ricostruzione del giallo, un importante dettaglio. Dopo l’estate che antecede il momento della sparizione, si palesava un drastico cambiamento nello stato d’animo della giovane Leila, la quale cominciava a mostrare in modo sempre più marcato un certo disagio. Che il particolare in questione possa essere correlato ai motivi della sparizione?

Anna Conti, nel frattempo, conviene di indagare su Aysha, un’amica per la pelle di Leila. Questo, al fine di capire se il legame tra le due conoscenti possa in qualche modo avere un nesso con i motivi alla base del caso, rimasto irrisolto, di Sei donne il mistero di Leila. Il cambiamento umorale di Leila, inoltre, aveva segnato nella giovane anche un repentino calo nel rendimento sportivo della sportiva, e ora si pensa alla pista della delusione in amicizia che possa aver in qualche modo portato alla sparizione. Aysha, che almeno inizialmente sembra rivelarsi poco utile ai fini dell’indagine sul caso -anche se a quanto pare indiziata come responsabile o complice della sparizione- comincia a ricordare i momenti bui di Leila, quando subito dopo l’estate l’amica mai più ritrovata sembrava volersi arrecare dell’autolesionismo.

Leila é sparita di sua volontà? Avanzano le indagini di Anna Conti e spunta la nuova testimonianza

E a questo punto entra in scena, nelle vicende di Sei donne il mistero di Leila, l’insegnante di Leila, che formula una nuova ipotesi sull’accadimento misterioso: si sostiene che Leila possa aver vissuto una grande delusione d’amore, sulla base della nuova testimonianza. Che una lovestory finita male sia alla base della sparizione, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Ma per scoprire quale finale attende i telespettatori, bisogna assistere all’appuntamento con il finale di stagione della fiction Sei donne – Il mistero di Leila, fissato per martedì 14 marzo e a partire dalle ore 21:20 su Rai1.

