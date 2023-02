Sei donne – Il mistero di Leila, location e curiosità/ Dove è stata girata la fiction di Rai1

Sei donne – Il mistero di Leila location: dov’è stata girata la fiction di Rai1

Sei donne – Il mistero di Leila è la nuova fiction targata Raiuno dagli sceneggiatori Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La serie tv andrà in onda stasera, 28 febbraio 2023. Andiamo a scoprire la location e alcune curiosità. Taranto è stato il set principale della serie protagonista anche a Statte, S. Giorgio Ionico, Polignano a Mare, Monopoli e Torre Canne.

Vincenzo Marra ha spiegato il perché ha scelto questi luoghi: “Ho proposto e ottenuto di ambientare la storia in un caldo luogo di mare. Dalla prima lettura dei copioni, anche se non era prevista, ho sentito dentro di me che la presenza del mare, avrebbe offerto moltissimo all’anima del progetto”. Le puntate sono aperte dalla canzone “C’est la vie” di Achille Lauro, brano uscito nel 2019.

Sei donne – Il mistero di Leila: quante puntate sono e altre curiosità

Gli episodi della fiction in tutto sono sei e durano ciascuno 50 minuti. Verranno mandati in in onda due per volta per tre prime serate sempre il martedì sera. Il 14 marzo quindi sarà la serata finale. Vincenzo Marra, regista cinematografico, ha diretto la serie. Il portale Tvblog ha riportato alcuni commenti sulla nuova esperienza: “Erano tante le sfide da affrontare, oltre al formato seriale che fino a quel momento non avevo mai trattato, per la prima volta avrei dovuto dirigere una storia non scritta da me e confrontarmi con degli interlocutori nuovi. Ho approcciato questa materia con grande serietà, ho creato un’empatia con le protagoniste della storia, tutte donne sofferenti e con grosse ferite alle spalle, cercando di valorizzarne il lato umano più profondo, per poter restituire allo spettatore dei profili umani e popolari con cui potersi immedesimare”.

