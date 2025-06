Sei giorni, sette notti, film su Rete 4 diretto da Ivan Reitman

La programmazione di Rete 4 offre, per la prima serata di sabato 14 giugno, alle ore 21:45, una fuga dalla realtà con Sei giorni, sette notti (Six Days, Seven Nights). Realizzata nel 1998, la pellicola è un esempio ben riuscito di commedia avventurosa e romantica, diretta da un nome esperto del settore come Ivan Reitman, famosissimo per il cult Ghostbusters – Acchiappafantasmi.

La forza del film risiede nell’incontro-scontro tra i suoi due protagonisti: da un lato, l’inossidabile Harrison Ford nel ruolo di Quinn Harris, un pilota di cargo dal carattere ruvido che si è ritirato in un angolo di paradiso tropicale; dall’altro, la brillante Anne Heche, che interpreta Robin Monroe, una rampante e nevrotica redattrice di una rivista di moda newyorkese. A completare il quadro c’è David Schwimmer, all’epoca un volto notissimo grazie a Friends, qui nei panni del fidanzato di Robin. La pellicola mescola con abilità le dinamiche da “opposti che si attraggono” con un’ambientazione esotica e avventurosa, girata nelle lussureggianti location delle Hawaii, che diventano esse stesse parte integrante della narrazione.

La trama del film Sei giorni, sette notti: un atterraggio di fortuna diventa fortunato anche per l’amore

La storia di Sei giorni, sette notti racconta di Robin Monroe che arriva sull’isola di Makatea per quella che dovrebbe essere una rilassante vacanza insieme al fidanzato Frank, il quale le chiede di sposarlo. La quiete, però, dura poco: una chiamata di lavoro improvvisa costringe Robin a raggiungere Tahiti per un servizio fotografico. L’unico modo per arrivarci è affidarsi a Quinn Harris, un pilota americano che gestisce un servizio di trasporto aereo con il suo piccolo e vissuto velivolo.

Durante il tragitto, una tempesta improvvisa e violenta li sorprende, costringendo Quinn a un atterraggio di fortuna su un’isola sconosciuta. Qui, la sofisticata donna di città e l’uomo abituato alla solitudine dovranno mettere da parte le loro profonde differenze per collaborare e sopravvivere, affrontando le insidie della natura e la minaccia di un gruppo di pirati che si imbatte in loro. Nel frattempo, a Makatea, Frank, convinto della morte della fidanzata, cerca consolazione tra le braccia di un’altra. L’esperienza forzata sull’isola finirà per avvicinare Quinn e Robin in un modo che nessuno dei due avrebbe potuto prevedere, costringendoli, una volta tornati alla civiltà, a riconsiderare le loro vite e i loro sentimenti.