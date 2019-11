Sei mai stata sulla luna?, Rai 3/ Il film con Raoul Bova (oggi, 1 novembre)

Sei mai stata sulla luna? va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 1 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2015 dalla casa cinematografica Pepito produzioni in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche e nel settore della 01 Distribution. La regia è di Paolo Genovese il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la realizzazione del soggetto e della sceneggiatura insieme a Enrico Vanzina, Carlo Vanzina, Riccardo Milani, Alessio Maria Federici, Pietro Calderoni e Gualtiero Rosella. Le musiche della colonna sonora sono di Maurizio Filardo e Francesco De Gregori, i costumi sono stati disegnati da Alessandro Lai e la fotografia è stata gestita da Fabrizio Lucci. Nel cast figurano Raul Bova, Liz Solari, Giulia Michelini, Pietro Sermonti, Nino Frassica, Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore, Dino Abbrescia, Emilio Solfrizzi e Sergio Rubini.

Sei mai stata sulla luna? La trama del film

Ecco alcune info sulla trama di Sei mai stata sulla luna? Guia è una famosa ragazza spagnola di origini italiane che dirige una importante rivista che si occupa di moda. Un giorno riceve la telefonata di un notaio con cui viene informata della scomparsa del suo caro nonno di origini pugliesi e per cui essendo lei l’unica erede rimasta in vita dovrà occuparsi di un casale ubicato per l’appunto in Puglia. La donna ovviamente non ha alcun interesse nei riguardi di questo genere di proprietà ma suo malgrado deve far ritorno in Puglia dopo una lunga assenza in maniera tale da prendere possesso della proprietà ed immediatamente proporne la vendita. Al suo arrivo si deve confrontare immediatamente con un ambiente decisamente differente da quello che è abituata a frequentare fatto di molta genuinità, passione per la terra e soprattutto un cugino alle prese con difficoltà di natura mentale. La sua decisione avrà delle conseguenze anche per il povero cugino che ovviamente dovrà andare a vivere in un centro specializzato.

Inoltre perderà il proprio posto di lavoro il bel agricoltore Renzo che da tantissimi anni si occupava della proprietà ed in particolar modo dei raccolti. Proprio il rapporto tra la bella milanese e l’agricoltore potrebbero far saltare tutti i piani soprattutto di un ricco proprietario terriero che da sempre è intenzionato ad acquistare il casale. Insomma si andranno ad intrecciare gli interessi della donna e soprattutto la passione che nascerà in maniera evidente con la bella direttrice della rivista di moda con la quale sarà necessario evidentemente trovare un punto di incontro per poter gettare le basi per una vita felice insieme.

