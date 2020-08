Sei mai stata sulla luna?/ Video, su Rai 1 il film con Raoul Bova (oggi, 6 agosto)

Sei mai stata sulla luna? va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2015 da diverse case cinematografiche tra cui Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia di questo film è frutto del lavoro di Paolo genovese il quale si è occupato anche di soggetto e sceneggiatura insieme a i fratelli Vanzina, Riccardo Milani, Alessio Maria Federici senza dimenticare Pietro Calderoni e Gualtiero Rosella. Il montaggio è stato eseguito da Consuelo Catucci con i costumi disegnati da Alessandro Lai mentre nel cast sono presenti Liz Solari, Raoul Bova, Simona dell’Anna, Giulia Michelini, Pietro Sermonti, Dino Abbrescia, Nino Frassica e Sabrina Impacciatore.

Sei mai stata sulla luna?, la trama del film

Ecco la trama di Sei mai stata sulla luna?. Una giovane e bella ragazza di origini spagnole, ma ormai naturalizzata italiana in ragione delle origini della sua famiglia, ha deciso di lavorare nel mondo della moda. In particolare Guia, questo il suo nome, vive a Milano dove collabora e dirige una famosa rivista di moda occupandosi delle più prestigiose case del settore ed in particolar modo delle sfilate per proporre nuove collezioni. Mentre sta lavorando insieme alla fidata assistente Carola, riceve una chiamata da un notaio il cui studio ha sede in Puglia che la informa della morte del padre che ormai da tempo si era dedicato esclusivamente ad una Masseria. Insomma Guia deve necessariamente fare un salto in Puglia per occuparsi delle questioni relative alla successione e soprattutto della gestione della Masseria. La donna decide quindi di lasciare per qualche giorno le sue occupazioni e soprattutto il suo fidanzato Marco il quale si fa apprezzare soprattutto per il suo essere ambizioso ed opportunista. Si mette in viaggio alla guida della sua auto di lusso per raggiungere la piccola cittadina pugliese dove immediatamente ottiene l’attenzione dell’opinione pubblica non solo in ragione della sua bellezza, ma anche e soprattutto per le linee della sua auto.

Dopo aver parlato con il notaio al quale manifesta l’intenzione di vendere quanto prima la masseria, si dirige verso la struttura per appurare lo stato di conservazione e dove soprattutto trova Pino, suo cugino affetto da un ritardo mentale. Pino è un ragazzo molto amorevole che peraltro è l’unico a sapere dove è stato nascosto un biglietto della lotteria vincente che darebbe diritto a tantissimi soldi. Nella Masseria, inoltre, vive un fattore di nome Renzo insieme a suo figlio Tony.

Renzo si occupa di tutte le questioni relative al lavoro nei campi ma anche della vendita dei prodotti che vengono ricavati. Tra la bella e troppo snob Guia e lo stesso Renzo i rapporti sono inizialmente molto tesi anche perché l’uomo sa benissimo che l’eventuale vendita della masseria sarebbe per lui un problema di non poco conto. Poco alla volta però la ragazza inizia ad apprezzare quella vita semplice fatta di pochi gesti quotidiani che le permettono di essere felice. Tra i due inizierà a nascere più di un rapporto di amicizia che porterà a rivedere per entrambi quelle che sono le esigenze e lo stile di vita per trovare un punto di incontro veramente entusiasmante.

Video, il trailer di Sei mai stata sulla luna?





