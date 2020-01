Sei mai stata sulla luna?, Rai Movie/ Info streaming, trama del film con Raoul Bova

Sei mai stata sulla luna? ci racconta “una storia improbabile sostenuta soprattutto dalla bravura degli attori”. Paola Casella promuove il film con la sufficienza, assegnandogli due stellette e mezza su quelle messe a disposizione da MyMovies. Aggiunge: “Liz Solari e Raul Bova sostengono il loro improbabile ruolo con grazia, ma sono Emilio Solfrizzi, Sabrina Impacciatore, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia e soprattutto Sergio Rubini a farsi carico delle dimensioni umana della storia”. Il film è sicuramente valido e molto interessante con tanti interpreti che riescono a vivere da protagonisti tutti sullo stesso livello senza vedere al centro ancora una volta un semplice personaggio. Sei mai stata sulla luna? si presenta da protagonista su Rai Movie, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Sei mai stata sulla luna?, il film di Paolo Genovese

Sei mai stata sulla luna? in onda su Rai Movie per la prima serata di oggi, martedì 14 gennaio 2020, dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nell’anno 2015 con la regia di Paolo Genovese il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Enrico Vanzina, Carlo Vanzina, Riccardo Milani, Alessio Maria Federici, Pietro Calderoni, Gualtiero Rosella. La pellicola è stata prodotta da Rai Cinema, i costumi di scena sono stati realizzati da Alessandro Lai, mentre il montaggio è stato eseguito da Consuelo Catucci. Nel cast del film sono presenti diversi attori personaggi televisivi piuttosto noti al pubblico italiano tra cui Raoul Bova, Liz Solari, Giulia Michelini, Pietro Sermonti, Simone dell’Anna, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Neri Marcorè e Sabrina Impacciatore.

Sei mai stata sulla luna? La trama del film

In Sei mai stata sulla luna? Guia è una bella ragazza di origini spagnole che lavora a Milano dove dirige un’importante rivista che si occupa di moda e del mondo dello spettacolo. Questo genere di lavoro, le ha permesso non solo di fare tantissime conoscenze in un mondo piuttosto selettivo come quello dello spettacolo, ma anche di ottenere una certa fama. Un giorno mentre si sta dividendo tra numerose esigenze lavorative, riceve la telefonata con cui un vecchio amico di famiglia la informa della morte della nonna. In particolare Guia è rimasta l’unica erede del patrimonio di famiglia ossia una masseria che si trova in Puglia. Nonostante la questione non la tocchi minimamente in quanto per nulla interessata a questo genere di proprietà, è obbligata dal notaio nell’arrivare quanto prima in Puglia per prendere atto della sua proprietà e quindi vedere cosa ne vuole fare anche perché all’interno vive un suo cugino alle prese con problematiche di natura mentale. La giovane donna, una volta arrivata nella sua terra d’origine, prende atto della proprietà che le è stata lasciata e cerca in ogni modo di far ragionare il suo cugino ed in particolar modo di convincerlo nell’andare a vivere in una clinica per l’igiene mentale dove si prenderanno cura di lui per tutto il resto della vita. Qui farà anche la conoscenza di Renzo che è in pratica il colono a cui suo nonno aveva affidato la cura e la cultura di tutte le terre poste nelle vicinanze della Masseria. Naturalmente con l’intenzione della donna di poter vendere la masseria sarà praticamente immediata la fine del contratto con il giovane Renzo il quale attualmente non prende bene la cosa soprattutto perché si deve occupare di una figlia e delle sue esigenze personali. Inizialmente il rapporto tra la donna e Renzo è a dir poco burrascoso, ma poco alla volta si renderanno conto di essere fatti l’uno per l’altra anche se non mancheranno le problematiche e le discussioni. Guia si renderà conto anche che la vita di campagna non è così brutta come credeva ed infatti inizierà ad apprezzare il terreno che era stato lasciato dai suoi avi e sopratutto aiuterà suo cugino ad avere una vita fatta di esclusiva permanenza in un centro di igiene mentale. Insomma i due ragazzi riusciranno a trovare la forza e la passione per cavalcare il loro amore ed avere così un futuro felice insieme.

