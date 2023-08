“Sei solo la sorella di”, hater insultano Valentina Ferragni/ Lei replica: “Lavoro dal 2015 e pago le tasse”

Valentina Ferragni insultata dagli hater: la risposta piccata dell’influencer

Non è la prima volta che Valentina Ferragni si ritrova nella bufera degli insulti social; l’influencer è stata spesso attaccata dagli hater e sotto vari aspetti. L’imprenditrice si sta godendo una vacanza ai Caraibi con il suo nuovo fidanzato Matteo Napoletano, con il quale è stata paparazzata alcune settimane fa.

Pubblicando una foto in mezzo al mare cristallino non sono mancate le critiche e gli insulti da parte degli utenti che la definiscono “nullafacente” o “sorella di“, alludendo al fatto che l’influencer viva della luce riflessa della più nota sorella Chiara. Tutti questi commenti hanno fortemente stancato la Ferragni che ha deciso di rispondere per le rime agli hater.

Valentina Ferragni replica agli hater: “Lavoro dal 2015”

Valentina Ferragni ha deciso di replicare ai numerosi insulti che la definiscono una nullafacente e la sorella di, che vive grazie alla fama della sorella Chiara. L’influencer commenta piccata: “Lavoro dal 2015 quando mi sono laureata e faccio un lavoro che mi piace tanto e pensa un po’ che magia pago pure le tasse allo Stato! ”

L’imprenditrice rincara la dose e aggiunge: “Grazie per l’interesse. […] Anche io ho una laurea e un master e parlo 4 lingue, ho avviato una società mia nel 2019 di cui sono a capo e ho 6 dipendenti full time. Ora che è il 5 agosto posso essere in vacanza” conclude chiudendo ogni polemica. La Ferragni è stata spesso attaccata sui social non solo per il suo cognome, ma anche per il suo aspetto fisico. Definita spesso troppo grassa o troppo magra a seconda dell’occorrenza ha sempre cercato di difendersi.

