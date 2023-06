Sei sorelle/ Anticipazioni 1° giugno: Don Ricardo nuovo proprietario della Tessuti Silva

Sei sorelle, anticipazioni puntata 1° giugno su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 1° giugno svelano che le Silva, dopo aver votato all’unanimità, hanno convenuto che l’unico modo per salvare la loro fabbrica è vederla a Don Ricardo. E così lui diventa il nuovo proprietario della Tessuti Silva. Il suo discorso di benvenuto chiarisce ai suoi operai che in fabbrica sta iniziando una nuova fase. Poiché ha recuperato il suo vecchio lavoro, Petra chiede a Josefa di sostituirla come stiratrice a La Villa de París. Nel frattempo, approfittando dell’assenza di Carolina, Germán invita Adela a godersi un picnic in campagna, così da passare del tempo insieme, lontano da occhi indiscreti. L’occasione è ghiotta per la Silva, che accetterà subito l’invito.

Rodolfo informa Blanca dei suoi due nuovi progetti: andare in guerra in Marocco e, quindi, anticipare al più presto la data delle nozze. Doña Dolores è preoccupata per questi annunci, quindi implora la nuora di impedire a suo figlio di arruolarsi: per lei sta affrettando fin troppo l’evento nuziale, e teme possa accadergli qualcosa mentre starà lontano da casa, sul fronte.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 1° giugno

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Salvador si è allontanato dalle Silva e continua la sua spirale autodistruttiva. Il Montaner non è più lo stesso da quando ha recuperato la memoria, ed è caduto in una fase depressiva, che potrebbe avere delle conseguenze gravi. Dopo le violente reazioni dei giorni scorsi, Diana comunica a Cristóbal la sua preoccupazione per lo stato attuale di Salvador. La Silva pone al dottore una domanda logica: il suo amato sarà mai più lo stesso? Troverà il coraggio di trovare la luce dopo tanta sofferenza?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela si lascia andare con German, ma ha dei sensi di colpa nei confronti di Mauro. Salvador recupera la memoria e apprende che Diana gli ha mentito su tutto. Sconvolto e deluso, lascia la casa delle Silva. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La madre di Petra si presenta inaspettatamente; Celia avverte l’amica che Josefa è in città. Gabriel e Francisca smettono di parlare tra loro a causa di Don Luis, che si mette in mezzo. La Tessuti Silva chiude i battenti, e le sorelle si riuniscono per cercare di capire come salvare l’attività di famiglia. L’unica opzione è quella di venderla a Don Ricardo, un argomento che non mette tutte d’accordo. Quindi Diana e le altre decidono di metterlo ai voti…











