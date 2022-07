Sei sorelle/ Anticipazioni 1 luglio: Salvador fa il doppio gioco

Sei sorelle, anticipazioni puntata 1° luglio: Salvador fa il doppio gioco con don Ricardo

Le anticipazioni di Sei sorelle in onda il 1° luglio, svelano che Diana, convinta da Celia, decide di dare una seconda possibilità a Salvador perciò non lo licenzia. Resta il problema don Ricardo e come far credere che Montaner si è schierato dalla sua parte senza dare sospetti. Il direttore si ritroverà quindi a fare un doppio gioco stando parte delle sorelle.

Un altro domani/ Anticipazioni 1 luglio: Carmen si incolpa per malore del padre

Celia si sta innamorando di Petra, che è fidanzata con Miguel, il quale pensa di essere tradito dalla ragazza. Per soffocare i suoi sentimenti decide di organizzare alla coppia una serata romantica all’Ambigù. Francisca continua a frequentare sia Luis che Gabriel. Rodolfo non vuole lasciare Victoria e Cristobal ha difficoltà a mantenere il segreto. Blanca invita Victoria a casa per trascorrere un po’ di tempo insieme, senza dirlo al fidanzato.

Una vita/ Anticipazioni 1 luglio: Aurelio minaccia Genoveva, lei reagisce

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Salvador racconta alle Silva tutta la verità

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Elisa è felice dopo il suo appuntamento con Salvador e lo racconta a Sofia e Carlos: è convinta che lui le chiederà di sposarlo. Quando escono da casa Silva, i due vengono inseguiti da uno scagnozzo di don Ricardo che gli riferisce di aver sentito che la minore delle sorelle si fidanzerà con Salvador. Più tardi, don Ricardo minaccia proprio il Montaner, che dovrà decidere da che parte stare: con lui, mandando in fallimento la Tessuti Silva così da espiare il suo debito, oppure se sceglierà di schierarsi contro di lui, don Rodrigo svelerà a tutti la verità sul suo conto. Salvador non vuole tradire le sorelle, quindi racconta loro la sua vera identità. Non è ricco, ma un semplice giocatore d’azzardo che aveva bisogno di denaro. Diana è furiosa e lo licenzia, ma in seguito Francisca lo riassume convincendolo ad aiutarla a fermare la donazione che ha fatto all’esercito.

Beautiful/ Anticipazioni 1 luglio: Paris mette in guardia Zoe da Quinn

Blanca vorrebbe diventare amica di Victoria, ma lei si sente a disagio. Gabriel è geloso di Francisca dopo averla vista passeggiare con Louis. Più tardi, Adela racconta alla sorella Blanca i problemi che ha avuto dopo la morte del marito e quanto si sia sentita sola e abbandonata, ma non ha detto nulla finora per non creare scandalo. Inoltre, il suo matrimonio era un inferno: il marito l’aveva sottomessa e minacciata per anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA