Sei sorelle/ Anticipazioni 10 agosto: Blanca rischia lo scandalo, lascerà Rodolfo?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 10 agosto: Blanca scopre il tradimento di Rodolfo

Le anticipazioni di Sei sorelle del 10 agosto ci dicono che Blanca scopre il tradimento di Rodolfo con Victoria ed è distrutta dal dolore. La Silva vorrebbe rompere il fidanzamento, ma il pensiero di uno scandalo sociale che rovinerebbe per sempre la sua vita la tormenta ferma, quindi la decisione non sarà affatto facile. Inoltre è delusa da Victoria che credeva sua amica.

Adela continua a ricevere le attenzioni di Mauro e arriva anche una lettera con una proposta che per lei è del tutto inaspettata. Infine, Celia continua a cercare la sua strada e la sua identità, e giunge alla conclusione di non essere interessata agli uomini, piuttosto capisce di provare qualcosa per Petra…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Francisca esce con Gabriel, ha fatto la sua scelta?

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, i tempi stanno cambiando e anche la Tessuti Silva deve stare al passo con le nuove mode e le tendenze del nuovo anno. Donne e uomini richiedono nuovi modelli, perciò è necessario acquistare una macchina che sia in grado di stampare sui tessuti. Il problema è il costo di tale macchinario. Intanto, abbandonata la sua idea di entrare in convento, Celia cerca di trovare la sua dimensione e crede che il suo futuro possa essere quello di diventare scrittrice.

Francisca ha passato una serata bellissima in compagnia di Gabriel ed è sicura di aver fatto la sua scelta, scaricando don Luis: sarà quello giusto? E se ciò provocherà scandalo? Infine, ormai scoperta la loro tresca, Rodolfo e Victoria sono pronti a lasciare Madrid per vivere la loro storia alla luce del sole. E se Blanca lo venisse a sapere?

Sei sorelle racconta una storia vera?

Sei sorelle è una soap spagnola che va in onda su Canale5 nel pomeriggio. In realtà, la produzione spagnola è stata trasmessa molto tempo prima in patria, precisamente dal 2015 al 2017. La storia è ambientata nel primo decennio del Novecento e racconta di tematiche reali quali l’emancipazione femminile, che proprio in quel periodo era cominciata con il movimento delle suffragette in tutta Europa. Le donne cercavano parità sociali, politiche (con il diritto di voto) ed economiche.

Queste tematiche sono visibili in Sei sorelle: le Silva gestiscono da sole una fabbrica di tessuti e lottano quotidianamente contro le angherie del ricco zio che vuole privarle della gestione per avere lui il controllo. Le sorelle sono donne forti, indipendenti e consapevoli del loro status sociale. Seppur la soap non racconti una storia vera, i fatti sono però ambientati durante il periodo storico dei primi movimenti femministi.











