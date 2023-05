Sei sorelle/ Anticipazioni 10 maggio: Francisca morirà? Le condizioni sono gravi…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 10 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 10 maggio svelano che in fabbrica continua la quarantena e l’attività è costretta ad arrestarsi ancora. Salvador ha ottenuto una proroga nella consegna dell’ordine alle terme, ma non consulta Diana in questa decisione. Questo provoca una forte discussione tra i due. Salvador cerca di risolvere la questione, e promette a Diana che cambierà il futuro del rapporto tra loro due… nel caso in cui entrambi uscissero vivi da questa epidemia che li sta mettendo in pericolo. Intanto, Don Luis chiede di poter vedere Francisca. La cantante aveva già ricevuto la visita di Gabriel, al quale aveva rivelato i suoi sentimenti in un momento di delirio. Le Silva sono molto preoccupate per le condizioni di salute della loro sorella.

Terra amara/ Anticipazioni 10 maggio: Hunkar svela un segreto, Fekeli si sente male

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 10 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che le Silva non sono molto d’accordo nel permettere a don Luis di vedere Francisca, che è convalescente. Le sorelle temono che una minima emozione potrebbe rigettare la ragazza in uno stato critico. Don Luis comunque insiste nella sua richiesta, come aveva già fatto Gabriel il giorno prima. Nel letto di Francisca, don Luis esprime i suoi sinceri sentimenti: sarebbe in grado di tollerare qualsiasi cosa, purché la Silva guarisca.

Beautiful/ Anticipazioni 10 maggio: Deacon si dichiara a Brooke!

Passa del tempo, e Cristóbal revoca la quarantena a casa Silva, ma getta la spugna per quanto riguarda la malattia di Francisca. Vista la gravità del suo stato di salute, il medico raccomanda alle sorelle di stringersi intorno a lei per darle l’ultimo saluto. Adela non riesce a credere a quello che sta sentendo, ma ancor meno Elisa, che prende molto male questa notizia. Francisca morirà?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), abbiamo visto le Silva alle prese con l’incresciosa epidemia di vaiolo che si è scoppiata e si sta diffondendo in maniera rapida nel paese. La casa delle protagoniste viene messa in quarantena perché Francisca, che sta cercando di proteggere la sua doppia vita come cantante, è stata contagiata. Adela continua la complicata organizzazione del suo matrimonio con Mauro. In fabbrica la situazione è anche peggio: Benjamin si è ammalato e la produzione si è arrestata.

Un posto al sole/ Anticipazioni 9 maggio: Giulia e Ornella, ancora tensioni...

Diana e Salvador prendono in mano la gestione dell’attività. Blanca, invece, l’unica ad aver avuto la malattia da piccola, si propone come infermiera per aiutare Cristobal, anche se Doña Dolores non è proprio d’accordo. Blanca, però, sorprende tutti con le sue doti. Francisca, malata di vaiolo, riversa in gravi condizioni e le sue sorelle sono molto preoccupate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA