Sei sorelle/ Anticipazioni 11 maggio: Francisca morirà? Complicazioni in vista…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 11 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle dell’11 maggio svelano che le condizioni di Francisca non migliorano, e Cristóbal, data la gravità del suo stato di salute, raccomanda alle sorelle Silva di stringersi intorno a lei per darle l’ultimo saluto. Adela non riesce a credere a quello che sta sentendo, ma ancor meno Elisa, che prende molto male questa notizia. Le sorelle quindi devono prepararsi all’idea di perdere Francisca e non riescono ad accettarlo. Nel frattempo, ignara di tutto, e ancora rinchiusa in fabbrica, Diana è al settimo cielo per la proposta di matrimonio che Salvador le ha fatto. Ma quando in seguito viene revocata anche la quarantena in fabbrica, il Montaner decide di festeggiare da solo con una partita a carte… scommettendo tutti i soldi della cassaforte di Tejidos Silva. Una mossa azzardata che gli costerà veramente cara. Cosa accadrà quando Diana lo verrà a sapere?

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 11 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che l’epidemia è finalmente finita e si dichiara che l’attività in fabbrica può riprendere normalmente. Le condizioni di Francisca sono ancora gravi e sembra non ci siano speranze. In questa circostanza drammatica, Rosalia avverte sia don Luis che Gabriel dello stato di salute della Silva. I due trovano il modo di mettere da parte i loro dissapori e supportarsi a prepararsi all’idea che la donna che entrambi amano potrebbe non farcela.

Nemmeno Celia è a conoscenza delle condizioni di salute di sua sorella; la ragazza non sa che Francisca è gravemente malata, quindi la vediamo impegnata altrove mentre aiuta Petra a sistemare Benjamin a casa sua, dopo la sua dimissione dall’ospedale.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), l’epidemia di vaiolo si sta diffondendo in maniera rapida nel paese. La casa delle protagoniste viene messa in quarantena perché Francisca, che sta cercando di proteggere la sua doppia vita come cantante, è stata contagiata. Adela continua la complicata organizzazione del suo matrimonio con Mauro. In fabbrica la situazione è anche peggio: Benjamin si è ammalato e la produzione si è arrestata.

Diana e Salvador prendono in mano la gestione dell’attività. Blanca, invece, l’unica ad aver avuto la malattia da piccola, si propone come infermiera per aiutare Cristobal, anche se Doña Dolores non è proprio d’accordo. Blanca, però, sorprende tutti con le sue doti. Francisca, malata di vaiolo, riversa in gravi condizioni e le sue sorelle sono molto preoccupate. Sia don Luis che Gabriel fanno visita alla cantante.











