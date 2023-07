Sei sorelle/ Anticipazioni 12 luglio 2023: Elisa incolpa le sorellastre, ma c’è un equivoco…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 12 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 12 luglio svelano che Elisa ha impiegato tutte le sue forze per realizzare una festa di debutto perfetta, grazie anche all’aiuto e all’appoggio prezioso di Don Ricardo. Eppure tutti i suoi sforzi sono andati in fumo. Infatti l’evento si rivela un vero fallimento poiché nessuno degli invitati si è presentato! Elisa sa di chi è la colpa, e ne è assolutamente convinta: le sue sorellastre devono aver agito alle sue spalle per farle un torto! La figlia di Don Ricardo ne è davvero sicura di questo, tant’è che medita vendetta contro di loro, considerandole colpevoli del disastro della sua festa. In realtà si tratta di un equivoco, poiché la responsabile è Sofia, che ha tramato contro l’amica e non ha spedito gli inviti per la festa. Il tutto per farle un torto e farle capire che il suo atteggiamento di superbia ha superato ogni limite. Peccato che il messaggio non verrà recepito alla diretta interessata…

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 12 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Bernardo ha dei sospetti sulla Tessuti Silva e credo che Don Ricardo sfrutti la sua posizione per condurre dei traffici illeciti. L’uomo ne parla con Diana, nella speranza di trovare un’alleata e lei, nonostante abbia i suoi problemi personali, decide di assecondarlo. La Silva comincia così a indagare per conto suo per vederci chiaro. Trovare gli indizi sarà però complicato e dovrà fare affidamento su un’altra persona di sua conoscenza che la aiuti in questa ricerca.

Intanto Adela rimane ancora in carcere e la sua esperienza si fa ogni giorno più terribile. Altrettanto orribile sono i trattamenti a cui Celia si sottopone: il dottor Urbe prosegue usando metodi brutali. Solo Merceditas sa cosa la giovane Silva sta passando.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia inizia la terapia con i metodi crudeli del dottor Uribe, ma soffre in silenzio. Blanca è incapace di dire a Cristobal i suoi sentimenti prima che lui parta per il Marocco. Poi decide di accettare la proposta di matrimonio di Rodolfo. Germán fa visita ad Adela in carcere e le promette che presto staranno insieme, ma ciò potrà avvenire non appena otterrà l’annullamento del matrimonio. Carolina, però, gli gioca un tiro mancino, denunciandolo per abbandono del tetto coniugale. Il colpo di scena è però dietro l’angolo quando si presenta una donna che confessa di essere la vera madre del suo bambino.

Adela rimane in carcere, Bernando comincia a sospettare che ci sia qualcosa di losco in fabbrica e vuole parlarne con Diana. Elisa continua a progettare la sua grandiosa festa di debutto, senza sapere che qualcuno trama nell’ombra contro di lei. Cristobal inizia ad essere stressato dalla sua vita in Marocco, e la sua relazione con Marina ne risente.











