Sei sorelle/ Anticipazioni 12 maggio: Salvador ha rubato dei soldi, Diana sospetta?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 12 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 12 maggio svelano che l’epidemia è finita, e ogni cosa può tornare alla normalità. Gli operai accolgono Benjamin in fabbrica, disposti a continuare a lavorare nonostante la sua cecità. Salvador, preoccupato per il contratto con la spa, chiede a Miguel di essere colui che, per motivi pratici, si occupi del lavoro di caposquadra in precedenza occupato da Benjamín. Dato che l’uomo non è nelle condizioni fisiche di potrà svolgere quel ruolo, Salvador affida questo compito a Miguel.

Terra amara/ Anticipazioni 12 maggio: Sermin, che brutta umiliazione!

Intanto Diana scopre che dalla cassaforte della fabbrica, che lei custodisce per bene, mancano dei soldi e comincia a sospettare che il colpevole sia uno dei suoi operai. La Silva non ha la minima idea che le cose non stanno esattamente così, e che il ladro è molto più vicino a lei di quanto pensi. Salvador, infatti, non osa confessarle di essere lui il colpevole.

Beautiful/ Anticipazioni 12 maggio: Thomas, Sheila gli dice qualcosa che...

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 12 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Francisca inizia a riprendersi dalla sua malattia, e il vaiolo sembra solo un brutto ricordo. Le Silva hanno temuto il peggio! Per questo motivo, la cantane incoraggia le sue sorelle a riprendere la loro routine: lei sta molto meglio, e non ha bisogno di così tante premure. Celia deve studiare per il suo esame di ammissione alla Scuola per Insegnanti, Adela deve continuare i preparativi per il suo matrimonio con Mauro… Insomma ogni sorella ha i suoi impegni.

Nel frattempo, Doña Dolores pensa che, dopo la permanenza di Blanca in casa Loygorri, per assistere i malati durante l’epidemia, avrà bisogno di ancora un po’ di tempo per accettare una convivenza tra lei e Rodolfo dopo le loro nozze. Ma la risposta di Blanca finirà per sorprenderla.

Un posto al sole/ Anticipazioni 11 maggio: Micaela fa il mea culpa, e Alberto...

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), l’epidemia di vaiolo si sta diffondendo in maniera rapida nel paese. La casa delle protagoniste viene messa in quarantena perché Francisca è stata contagiata. Adela continua la complicata organizzazione del suo matrimonio con Mauro. In fabbrica la situazione è anche peggio: Benjamin si è ammalato e la produzione si è arrestata. Blanca aiuta Cristobal a curare gli ammalati. Francisca, convalescente, riceve prima la visita di Gabriel, poi quella di don Luis. Le condizioni della Silva, però, sono in peggioramento e ciò avvicina i due rivali che pregano insieme affinché la ragazza guarisca.

Le Silva si preparano all’idea della possibilità della morte della sorella e tutti i suoi cari si preparano a salutarla. Una questione d’affari crea incomprensioni tra Diana e Salvador.











© RIPRODUZIONE RISERVATA