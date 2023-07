Sei sorelle/ Anticipazioni 13 luglio 2023: Diana sospetta di Don Ricardo e…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 13 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 13 luglio svelano che Adela scopre un segreto di Trini, l’odiosa sua compagna di cella che in precedenza la vessava. La Silva, però, al contrario di come si pensi, si avvicina alla donna. Ciò contribuirà a migliorare il loro rapporto in carcere. Nel frattempo, Celia , con l’aiuto di Merceditas, si sottopone segretamente alle sue cure e continua a soffrire in silenzio. La giovane Silva si augura con tutto il cuore di poter guarire da questi pensieri “impuri”, ma sembra che ogni terapia non stia producendo i risultati sperati. Intanto Petra scopre quel che nasconde Carolina e decide di usarlo contro di lei. La ragazza infatti le chiede di migliorare la sua condizione lavorativa, e in cambio manterrà il suo segreto.

Nella Tessuti Silva sembra sti accadendo qualcosa di molto losco. Se ne accorge Diana che, indagando, nota in che modo sono conservate le scatole misteriose nella fabbrica. Da questo deduce che Don Ricardo le sta mentendo, e che gestisce degli affari poco rassicuranti all’interno dell’azienda. Chissà se qualcuno ne è a conoscenza?

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 13 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Rodolfo è a alle prese con gravi problemi finanziari e non sa come uscirne. Vedendo il suo sconforto, Salvador gli chiede cosa lo turbi, e a quel punto l’amico deve raccontargli che la banca Loygorri sta attraversando un periodo piuttosto brutto. Antonia ed Enrique invece scoprono chi c’era dietro gli attacchi subiti da Francisca nell’Ambigú. Ed Elisa, convinta che la colpa del fallimento della sua festa di coming out sia delle sorelle, comincia a tramare la sua vendetta. Il suo prossimo passo è chiedere a suo padre di aiutarla a prendere il ritratto di sua madre da casa Silva per appenderlo da lei…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela rimane in carcere, Bernando comincia a sospettare che ci sia qualcosa di losco in fabbrica e vuole parlarne con Diana. Quest’ultima quindi inizia a indagare sui traffici che conduce lo zio alla Tessuti Silva. Elisa continua a progettare la sua grandiosa festa di debutto, senza sapere che qualcuno trama nell’ombra contro di lei. Cristobal inizia ad essere stressato dalla sua vita in Marocco, e la sua relazione con Marina ne risente.

La festa di debutto di Elisa è un fiasco e lei accusa erroneamente le sue sorellastre; in realtà la colpa è di Sofia che per ripicca non ha spedito gli inviti. Celia prosegue la sua terapia con il dottor Uribe e soffre in silenzio. Blanca accetta la proposta di matrimonio di Rodolfo, ma dovranno parlarne con Donna Dolores.

