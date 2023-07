Sei sorelle/ Anticipazioni 14 luglio 2023: Diana aggredita, Salvador le nasconde qualcosa?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 14 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 14 luglio svelano che Salvador corre in soccorso a Diana, dopo che quest’ultima è stata trovata prima di sensi all’interno della fabbrica di tessuti. La Silva si riprende dal misterioso colpo ricevuto alla testa, ma neanche quest aggressione la ferma. Anzi, è determinata più che mai a continuare le sue indagini riguardo ai loschi affari che vengono fatti nella Tessuti Silva. Allo stesso tempo, però, Diana sospetta che Salvador le nasconda qualcosa poiché il suo comportamento appare molto ambiguo. Che il Montaner sia a conoscenza di qualche segreto importante sulla fabbrica e su Don Ricardo?

Celia viene sottoposta a una seduta di elettroshock, dal quale ne esce molto provata. Distrutta, la ragazza ha a malapena la forza per continuare con il trattamento. Aurora, la gentile infermiera del dottor Uribe, offrirà tutto il suo aiuto in questo senso. Nel frattempo, la situazione in Marocco peggiora e rischia di mettere a dura prova la relazione tra Cristobal e Marina. In ospedale continuano ad arrivare molti feriti, e i due cercando di offrire loro quante più cure possibili, ritrovandosi in una situazione di forte stress emotivo.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 14 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che i rapporti di Blanca con Doña Dolores sono ai ferri corti. I bisticci continuano e si raggiunge un limite insostenibile. A quel punto Rodolfo decide di intervenire per sistemare le cose. Ci riuscirà con calma e pazienza a gestire madre e fidanzata? Intanto, Germán scopre che Adela ha contratto il tetano in carcere. Le sorelle Silva devono trovare una soluzione disperata per farla scagionare, ma per farlo devono convincere Elisa ad essere clemente. Il prezzo da pagare in cambio potrebbe essere molto alto. Don Luis teme di perdere l’amicizia di Francisca se si scopre che lui ha boicottato le sue esibizioni.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Diana inizia a indagare sui traffici che conduce lo zio alla Tessuti Silva e scopre che potrebbe esserci qualcosa di illecito in fabbrica. Elisa sospetta ci siano le sorelle dietro il fallimento della sua festa di debutto, senza sapere che Sofia ha tramato a contro di lei. Cristobal inizia ad essere stressato dalla sua vita in Marocco, e la sua relazione con Marina ne risente. Celia prosegue la sua terapia dell’elettroshock con il dottor Uribe e soffre in silenzio. Solo Merceditas è a conoscenza del trattamento. Blanca accetta la proposta di matrimonio di Rodolfo, ma dovranno prima parlarne con Donna Dolores. E non sarà facile.











