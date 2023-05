Sei sorelle/ Anticipazioni 15 maggio: Salvador non ha più scuse, deve confessare…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 15 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 15 maggio svelano che tutti i nodi, prima o poi, arrivano al pettine. Diana continua a cercare la persona che potrebbe aver rubato i soldi dalla cassaforte della fabbrica… finché Miguel non le dice di conoscere l’identità del vero ladro. Salvador dovrà affrontare la verità, con conseguenze dolorose per la sua relazione con Diana. La maggiore delle Silva perdonerà mai il suo amato per il furto commesso?

Nel frattempo, Adela prosegue con i preparativi per il matrimonio. Dopo una visita di Adela e Mauro alla Villa de París, in cui avviene un fastidioso incontro con Germán, Carolina giunge alla conclusione che suo marito prova dei sentimenti per la Silva. Allo stesso modo, Germán scoprirà una lettera di Mauro il cui contenuto lo spaventerà. Cosa ci sarà scritto?

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 15 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Donna Dolores fa di tutto per impedire che Blanca e Cristóbal continuino a lavorare insieme come hanno fatto durante l’epidemia. Tra i due c’è stata sempre una maggior complicità, e ciò potrebbe nuocere le loro rispettive relazioni. Inoltre, la Silva ha dimostrato ottime doti da infermiera nei momenti più difficili dell’epidemia, e di questo Cristóbal ne è riconoscente. Per questo motivo, Donna Dolores propone alla Silva e al fidanzato Rodolfo di frequentare dei corsi pre matrimoniali che potrebbero aiutarli a comprendere meglio lo stato del loro rapporto e l’importanza di una loro futura unione – ma anche accelerare i tempi delle nozze. Nel frattempo, Blanca incontra Marina per la prima volta, la quale non esita a fare allusioni su di lei e Cristóbal Loygorri, arrivando a pensare che i due siano fidanzato a causa della complicità che percepisce fra loro.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), a casa Silva si vivono momenti drammatici: Francisca potrebbe non sopravvivere alla malattia che l’ha colpita, e le sorelle si stringono intorno a lei consapevoli di doverle dire addio. Durante l’epidemia di vaiolo, Cristobal e Blanca sembrano molto affiatati e complici: questo, però, non piace a Donna Dolores, che fa di tutto per allontanare il suo secondogenito dalla giovane Silva. Intanto, Petra trova i racconti autobiografici di Celia e ne legge il contenuto. Salvador chiede a Diana di sposarlo ma poi commette un passo falso giocando d’azzardo e scommettendo tutti i soldi della fabbrica; ciò potrebbe seriamente compromettere la loro relazione.

Passata l’epidemia, Francisca fortunatamente comincia a riprendersi, e le sorelle Silva tornano ciascuna alla propria attività. Benjamin torna in fabbrica e viene accolto da tutti i dipendenti nonostante la sua cecità.











