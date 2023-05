Sei sorelle/ Anticipazioni 16 maggio: Francisca ricattata, Diana delusa da Salvador

Sei sorelle, anticipazioni puntata 16 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 16 maggio svelano che Diana confessa alle sorelle che il ladro della fabbrica altri non era che Salvador e che, quindi, non ha avuto altra scelta che licenziarlo. La Silva stessa è ancora molto scossa e devastata da questa scoperta e, proprio perché non si aspettava una simile delusione, le sue sorelle intuiscono che Diana ha avuto una relazione sentimentale con il Montaner, qualcosa che lei nega più e più volte. La verità è che la Silva ne resta turbata, e la sua espressione non passa inosservata agli occhi delle sue sorelle…

Terra amara/ Anticipazioni 16 maggio: i dubbi di Yilmaz sull'omicidio di Cengaver

Nel frattempo, Elisa continua i preparativi per la festa di debutto della sua amica, e pensa anche a un modo per dire alle sue sorelle che intende andare segretamente all’evento di Sofía, coinvolgendo Merceditas nel suo piano. Miguel e Petra si riconciliano e iniziano i preparativi per il loro matrimonio, ignari del fatto che Benjamín stia iniziando a bere perché non riesce ad accettare la sua cecità.

Beautiful/ Anticipazioni 16 maggio: Ridge, Brooke vuole concedergli il divorzio

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 16 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che la Cachetera è implacabile ed escogita un nuovo piano per continuare a ricattare Francisca. Si presenta a casa Silva per minacciare la cantante, ma fortunatamente, grazie all’intervento di Don Luis, Francisca riesce a scampare il pericolo. Una volta risolto il problema, Francisca può preparare i bagagli per la partenza. Blanca intanto litiga con Rodolfo dopo aver frequentato i corsi prematrimoniali con il prete, la cui visione retrograda del matrimonio infastidisce la giovane. Cristóbal lo sostiene, rivelando che Blanca non ha ancora perdonato l’infedeltà di Rodolfo.

Un posto al sole/ Anticipazioni 15 maggio: Lara mette a segno un altro colpo!

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), terminata l’epidemia di colera, Francisca comincia a riprendersi lentamente, e le Silva possono ritornare alle loro attività quotidiane. Salvador chiede a Diana di sposarlo ma poi commette un passo falso giocando d’azzardo e scommettendo tutti i soldi della fabbrica; ciò compromette la loro relazione. Benjamin torna in fabbrica e viene accolto da tutti i dipendenti nonostante la sua cecità. Adela prosegue con i preparativi per il matrimonio. Donna Dolores fa di tutto per impedire che Blanca e Cristóbal continuino a lavorare insieme come hanno fatto durante l’epidemia. Per questo motivo convince la Silva e Rodolfo a frequentare dei corsi pre matrimoniali nella speranza di accelerare le nozze, rafforzare il loro rapporto e soprattutto tenere lontana la giovane dal medico. Petra, invece, trova i racconti autobiografici di Celia e ne legge il contenuto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA