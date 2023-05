Sei sorelle/ Anticipazioni 17 maggio: Adela e Mauro sempre più uniti grazie a…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 17 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 17 maggio svelano che le sorelle preparano tutto per la grande festa di Elisa, non sapendo ancora che la loro sorellina non può camminare a causa del piccolo incidente che ha avuto. Nonostante tutto, la piccola Silva si sforza nel cercare di stare in piedi proprio per evitare che la sua tanto attesa festa venga annullata, con un risultato inaspettato. Le tensioni tra Petra e Miguel stanno crescendo, una circostanza che Celia osserva con attenzione, sempre più entusiasta di credere che le sue possibilità di iniziare una storia d’amore con la sua amica siano maggiori. E se Miguel avesse chiesto a Petra di sposarlo? Francisca cerca di farle togliere quell’idea dalla sua testa.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 17 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Diana e Rosalía suggeriscono ad Adela di chiedere spiegazioni a Mauro a proposito della lettera che ha ricevuto. Il contenuto di quelle pagine l’ha sconvolta e non poco, quindi sarebbe opportuno per lei indagare più a fondo sul passato che il giovane ha tenuto nascosto per così tanto tempo. Le spiegazioni di Mauro convincono ulteriormente Adela della forza del loro amore, rafforzandolo ancora di più.

Invece, Blanca e Cristóbal sono sempre più complici nel loro lavoro quotidiano; la giovane Silva è entusiasta del suo nuovo impiego ed è felice di poter aiutare l’amico come meglio può. Durante la pandemia, Blanca è stata fondamentale per il lavoro del medico, e quest’ultimo ha apprezzato molto il suo supporto, non solo morale, ma anche sul campo. Tuttavia questa vicinanza non smette di infastidire Rodolfo, che sa di dover prendere delle misure per allontanare la sua fidanzata da Cristobal prima che sia troppo tardi…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador chiede a Diana di sposarlo ma poi commette un passo falso giocando d’azzardo e scommettendo tutti i soldi della fabbrica; ciò compromette la loro relazione. E quando poi confessa il misfatto, Diana è costretta a dire alle sorelle di averlo licenziato. Benjamin torna in fabbrica e viene accolto da tutti i dipendenti nonostante la sua cecità, ma è infelice per la sua condizione. Adela prosegue con i preparativi per il matrimonio.

Donna Dolores fa di tutto per impedire che Blanca e Cristóbal continuino a lavorare insieme come hanno fatto durante l’epidemia. Per questo motivo convince la Silva e Rodolfo a frequentare dei corsi pre matrimoniali nella speranza di accelerare le nozze, rafforzare il loro rapporto e soprattutto tenere lontana la giovane dal medico. Invece, ottiene il risultato contrario. Francisca viene ricattata da Cachetera, ma don Luis fa in modo che le minacce si plachino. Petra, invece, trova i racconti autobiografici di Celia e ne legge il contenuto.











