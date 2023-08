Sei sorelle/ Anticipazioni 18 agosto 2023: Cristóbal, una tragica notizia…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 18 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 18 agosto svelano che tutte le verità vengono a galla nella fabbrica di famiglia, dove Salvador e Bernardo escogitano un piano per rubare l’agenda di Basilio… scoprendovi molto di più di quanto si aspettassero sul commercio di oppio. Tra le verità che apprendono c’è anche quella su Benjamin, che scoprono essere una spia per conto di Don Ricardo. Per i due è un colpo basso dato che non si aspettavano che l’uomo fosse un fedelissimo dello zio delle sorelle Silva.

Terra amara/ Anticipazioni replica 18 agosto 2023: Zuleyha, prima notte con Demir

Blanca fa chiarezza sui suoi sentimenti e decide di rompere il fidanzamento con Rodolfo perché sa che non sarà mai felice al suo fianco. E un motivo c’è: la Silva è giunta a una conclusione inaspettata, ossia ha finalmente ammesso a sé stessa di essere innamorata di Cristóbal. Quest’ultimo, però, è disperso in Marocco dopo l’attentato al camion su cui viaggiava. Nessuno al fronte ha notizie del medico, e Marina e Carlitos sono molto preoccupati tanto da temere che possa essergli successo qualcosa di brutto… Ignara di tutto, Blanca pensa di comunicare ai Loygorri la sua decisione sul fidanzamento con Rodolfo.

Beautiful/ Anticipazioni replica puntata 18 agosto 2023: Brooke fiduciosa su Ridge

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 18 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che proprio quando Blanca si decide a comunicare alla famiglia Loygorri la sua decisione di rompere il fidanzamento con Rodolfo poiché è innamorata di Cristobal, accade sempre qualcosa che le impedisce di farlo. Prima c’è Donna Dolores, che interrompe la sua futura nuora facendole provare il velo con cui si era sposata. Poi c’è l’arrivo di un telegramma dal Marocco che porta con sé un’orribile notizia che sconvolgerà l’intera famiglia: Cristobal è morto al fronte.

Un posto al sole/ Anticipazioni 17 agosto 2023: Otello e Teresa, una puntata speciale

Adela deve decidere se dire a Germán la verità su suo figlio, una cosa difficile per lei. Alla fine si decide a farlo, rivelando l’inganno di Carolina. Germán, però, non le crede e la accusa di essere gelosa. Anche Diana deve decidere se tacere o rivelare la verità su Celia: sua sorella ha una storia d’amore clandestina con Aurora. Francisca, invece, decide di non rivelare la sua gravidanza, e si comporta in maniera sfuggente con Gabriel.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador ha scoperto che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente e si mette in testa di smascherarlo. Miguel, però, avverte Don Ricardo. Donna Dolores sta avvelenando pian piano Blanca a sua insaputa. La relazione tra Celia e Aurora si intensifica sempre di più, mentre Petra spera di recuperare l’amicizia con la Silva. Diana sorprende Celia e Aurora baciarsi.

Al fronte, Cristobal sposa Marina, ma la tragedia è dietro l’angolo: lui resta coinvolto in un attentato al camion su cui viaggiava, e si perdono le sue tracce. Germán decide di assumersi le sue responsabilità, quindi annuncia a Carolina la sua intenzione di lasciare Adela per sempre e ricostruire il loro matrimonio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA