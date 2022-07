Sei sorelle/ Anticipazioni 18 luglio: l’ingombrante zia Adolfina, Diana ha un’idea

Sei sorelle, anticipazioni puntata 18 luglio: Diana ha un’idea per placare zia Adolfina…

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 18 luglio svelano che Don Ricardo è sempre intenzionato a mandare in rovina le nipoti, e arriva a corrompere un operaio della Tessuti Silva per ottenere informazioni interne. Intanto, German non riesce più a nascondere i suoi sentimenti e si dichiara ad Adela, poi le comunica che intende lasciare la moglie. Francisca si prepara a un’importante audizione con il maestro Tabuyo che potrebbe cambiarle la vita.

Terra amara/ Anticipazioni 18 luglio: Zuleyha e Demir novelli sposi, Yilmaz...

Nel frattempo, la presenza di zia Adolfina si fa sempre più ingombrante e insopportabile nella vita delle Silva. Diana e Salvador hanno un’idea per placarla, e le fanno credere che Don Fernando sia ancora vivo. Blanca viene maltrattata da Rodolfo, eccessivamente insofferente, poi lo perdona per il suo comportamento. Victoria comincia a sedurre Cristobal.

Un altro domani/ Anticipazioni 18 luglio: Agustina è stata uccisa? Carmen sospetta...

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: confronto tra Adela e Carolina, Joaquin aggredisce Celia

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Celia accetta di passare una serata da sola insieme a Joaquin, incurante di ciò a cui andrà incontro. Francisca, venuta a sapere della loro frequentazione, non è molto d’accordo e metta la giovane sorella in guardia: Joaquin è una persona poco affidabile, inoltre non è bene farsi vedere in giro con qualcuno a cui non si è promessa sposa. A Celia non sembra interessare, ignora le raccomandazioni della sorella e si prepara per andare con lui a ballare il flamenco. Tuttavia, le preoccupazioni di Francisca si rivelano giuste, poiché l’uscita tra i due non andrà come sperato dalla giovane Silva. A un certo punto della serata, Joaquin la aggredisce.

Una vita/ Anticipazioni 18 luglio: Aurelio aggredisce Valeria, interviene David

Intanto Adela ha scoperto che dietro l’invio di mazzi di fiori e della lettera minatoria c’è Carolina. La Silva quindi si decide ad affrontarla per chiarire tutto e soprattutto capire cosa vuole da lei e perché mira a rovinarle la reputazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA