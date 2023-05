Sei sorelle/ Anticipazioni 18 maggio: Salvador aggredito, per lui si mette male…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 18 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 18 maggio svelano che Salvador viene aggredito da alcuni criminali che assaltano il camion con l’ordine delle terme e viene pestato quasi a morte; l’aggressione lo lascia privo di sensi e tutti temono per la sua vita, specialmente Diana. Cristóbal è onesto con la Silva: la diagnosi di Salvador è piuttosto seria. Altrettanto grave è il futuro che Francisca sta ora valutando, dopo aver scoperto notizie inaspettate sull’accademia del maestro Tabuyo. Qualcuno l’ha sostituita all’Ambigù, e la cantante sta cercando di capire chi possa essere il responsabile. Almeno fino a quando spunta un possibile nome della sostituta, e a quel punto dovrà avere il coraggio di metterla con le spalle al muro prima che sia troppo tardi.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 18 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Adela, spinta da Diana e Rosalia, decide di affrontare Mauro in merito alla lettera che ha ricevuto. La Silva ha bisogno di chiarimenti. Il contenuto di quelle pagine l’ha sconvolta e non poco, quindi sarebbe opportuno per lei indagare più a fondo sul passato che il giovane ha tenuto nascosto per così tanto tempo. Le spiegazioni di Mauro convincono ulteriormente Adela della forza del loro amore, rafforzandolo ancora di più. Intanto, Celia confida a Francisca di provare dei sentimenti per Petra, ma di non aver fatto nulla finora per non nuocere il rapporto con l’amica, che peraltro è fidanzata con Miguel. Nel frattempo, le sorelle Silva non se la sentono di proseguire con i preparativi per il debutto di Elisa in società, dato che la ragazza si è infortunata alla gamba e non può stare in piedi. Per la piccola di casa Silva è un brutto colpo, visto che contava di presenziare alla festa…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador chiede a Diana di sposarlo ma poi commette un passo falso giocando d’azzardo e scommettendo tutti i soldi della fabbrica; ciò compromette la loro relazione. E quando poi confessa il misfatto, Diana è costretta a dire alle sorelle di averlo licenziato. Benjamin torna in fabbrica e viene accolto da tutti i dipendenti nonostante la sua cecità, ma è infelice per la sua condizione. Adela prosegue con i preparativi per il matrimonio, poi una lettera di Mauro la fa dubitare.

Donna Dolores fa di tutto per impedire che Blanca e Cristóbal continuino a lavorare insieme come hanno fatto durante l’epidemia, convincendo la Silva e Rodolfo a partecipare a dei corsi pre matrimoniali. Non tutto va come previsto. Celia osserva con attenzione le discussioni tra Petra e Miguel, e si illude di avere qualche speranza con l’amica.











