Sei sorelle/ Anticipazioni 19 agosto: Diana e Salvador, una notte insieme ma…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 19 agosto: Diana e Salvador passano la notte insieme

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 19 agosto svelano che Diana e Salvador sono riusciti a concludere l’accordo con il proprietario delle terme grazie all’intervento di Donna Rosalia che ha permesso loro di raggiungere lo scopo che si erano prefissati. Ora i due vorrebbero festeggiare l’ambito traguardo, e finalmente passeranno la notte insieme. Tuttavia, al ritorno a casa dovranno prepararsi a una brutta sorpresa. Infatti Elisa ha deciso di tradire sua sorella, non perdonandola per averla allontanata da Salvador (e non avendo ancora accettato il rifiuto da parte di lui), e ha rivelato a zio Ricardo che i due sono una coppia. Quali conseguenze affronteranno? Per Diana c’è il rischio di uno scandalo…

Intanto, Francisca ha ricevuto un mazzo di fuori da parte di Gabriel e ne è molto lusingata. La Silva si era presa un breve periodo di riposo per potersi curare, e questo le ha impedito di esibirsi. Si precipita quindi all’Ambigù per ringraziarlo, ma lì fa un’amara scoperta: c’è un’altra cantante al suo posto.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Blanca contro Adela

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Celia ha passato diversi giorni lontano dalla fabbrica nella speranza di allontanare da sé i suoi sentimenti per Petra. Il tempo sembra aver alleviato le sue ferite ed è pronta a far pace con l’amica, tant’è che decide di aiutarla per i preparativi delle nozze con Miguel. Basterà questo per ricominciare da capo?

Nel frattempo, Blanca è venuta a conoscenza della richiesta di Adela, ed è furiosa con la sorella: non doveva accettare nessuna somma di denaro da parte di Rodolfo, e la rimprovera di essersi intromessa nella sua relazione con lui. Oltretutto non capisce questo strano accordo tra l’ex fidanzato e Mauro. Infine, Francisca ha alcuni problemi alla gola e non potrà esibirsi all’Ambigù per un po’, ma questo potrebbe compromettere la sua carriera come cantante…

