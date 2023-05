Sei sorelle/ Anticipazioni 19 maggio: Francisca, una lettera può cambiarle la vita?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 19 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 19 maggio svelano che messa alle strette, Merceditas confessa di essere stata coinvolta da Elisa per poter andare di nascosto alla festa di Sofia. Francisca valuta attentamente il suo futuro dopo aver ricevuto una lettera importante dal maestro Tabuyo che potrebbe cambiarle la vita. Nel frattempo, Cristóbal non può garantire la guarigione di Salvatore e spiega a Diana che potrebbe svegliarsi da un momento all’altro, oppure restare in coma per molto tempo. Questa non è l’unica tragedia che Diana scopre, dopo che Bernardo conferma la preoccupante situazione economica della fabbrica.

Nel frattempo, Doña Dolores e Rodolfo si insospettiscono dell’ultimo comportamento di Cristóbal. E anche Blanca è preoccupata; ultimamente il medico sta curando molto più del dovuto il suo aspetto fisico non appena esce dall’ufficio. Che stia frequentando qualcuno? Sicuramente l’uomo deve avere un segreto, che i Loygorri fanno di tutto per scoprirlo. Da parte sua, Cristóbal è turbato per la lenta evoluzione della frattura di Elisa con il passare dei giorni. Potrebbe essere più serio di quanto sembrasse all’inizio.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 19 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che all’interno della fabbrica, Petra inizia a dubitare del suo futuro matrimonio con Miguel, e sente di non potersi del tutto lasciare andare. Il giovane è abbastanza goffo quando parla dei suoi sentimenti per lei. Altrettanto piena di dubbi è Adela, che si sente in colpa per aver continuato a nascondere a Mauro la verità sul padre morto. Infine, l’unica tra le Silva che riuscirà a risolvere tutti i suoi dubbi è Francisca, che finalmente capirà di chi è innamorata e farà una scelta essenziale tra Gabriel e don Luis.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), la carrozza dove Salvador trasportava tutto il carico per le terme viene assalita da dei criminali, e lui viene brutalmente aggredito. Le sue condizioni appaiono gravi, e Diana è preoccupatissima. Elisa si frattura una gamba e le Silva rimandano la sua festa di debutto. Celia confida a Francisca dei provare dei sentimenti per Petra. Adela e Mauro rafforzano l’intesa dopo aver chiarito il contenuto di una lettera. Blanca e Cristobal continuano a passare del tempo insieme, e Donna Dolores fa di tutto per impedire la loro vicinanza. Anche proporre a Rodolfo di partecipare a dei corsi pre matrimoniali con la sua promessa sposa.











