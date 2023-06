Sei sorelle/ Anticipazioni 2 giugno: Adela deve lasciare German, ma…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 2 giugno su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 2 giugno svelano che Blanca cerca a tutti i costi di impedire a Rodolfo di andare in guerra in Africa. Donna Dolores è stata chiara: non vuole che suo figlio si arruoli e ha paura che possa accadergli qualcosa di brutto, agendo in modo insensato. Ma Rodolfo non ascolta né l’una, né l’altra, quindi decide di portare avanti suoi piani, anche se questo significa che potrebbe rischiare la vita, e oltretutto che il suo matrimonio rischia di essere posticipato. Casa Silva è in festa: Elisa vuole festeggiare la sua entrata in società il prima possibile, così approfitterà dell’occasione per annunciare le sue imminenti nozze con, a sorpresa di tutti i presenti, Carlitos!

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 2 giugno

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Adela sa di dover prendere la situazione di petto. La sua relazione con Germán non può più proseguire, quindi deve darci un taglio. Allo stesso modo, sa che sarebbe davvero difficile rinunciare a lui. Tuttavia, la Silva è convinta di doverlo fare per non provocare danni al suo futuro figlio. Invece, Don Luis è riuscito nell’impresa di ottenere a Francisca un provino per “Le nozze di Figaro”, e la Silva ha quindi di che festeggiare. Infine, tutte le sorelle si incontrano per decidere cosa fare per ottenere la firma del padre, necessaria per vendere la fabbrica. La conclusione che raggiungeranno sarà molto sorprendente e potrebbe incidere sul loro imminente futuro.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela si lascia andare con German, ma ha dei sensi di colpa nei confronti di Mauro. Salvador recupera la memoria e apprende che Diana gli ha mentito su tutto. Sconvolto e deluso, lascia la casa delle Silva. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La madre di Petra si presenta inaspettatamente; Celia avverte l’amica che Josefa è in città.

Gabriel e Francisca smettono di parlare tra loro a causa di Don Luis, che si mette in mezzo. La Tessuti Silva chiude i battenti, e le sorelle si riuniscono per cercare di capire come salvare l’attività di famiglia. L’unica opzione è quella di venderla a Don Ricardo, che, dopo aver ottenuto il consenso delle Silva, diventa il nuovo proprietario e impone le sue condizioni ai lavoratori. Rodolfo vuole partire per il fronte in Marocco, ma Donna Dolores è contraria, quindi convince Blanca a parlargli nella speranza che vi possa rinunciare.

