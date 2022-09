Sei sorelle/ Anticipazioni 2 settembre ultima puntata su Rai 1: Francisca contagiata

Sei sorelle, anticipazioni 2 settembre: ultima puntata su Rai 1

Oggi, venerdì 2 settembre 2022, alle 16.00 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della stagione di “Sei sorelle”, la soap opera trasmessa nei mesi estivi al posto de “Il Paradiso delle Signore”. Da lunedì 5 settembre, infatti, torna la soap opera italiana con le ultime puntate della sesta stagione prima del debutto – da lunedì 12 settembre – della settima. Cosa ne sarà del futuro di “Sei sorelle”? La soap opera spagnola passerà su Rai Premium il giovedì sera, dove verranno trasmesse due puntate a settimana. Ecco le anticipazioni dell’ultimo episodio, dal titolo “Il contagio”, in onda oggi pomeriggio su Rai 1. L’epidemia di vaiolo si diffonde rapidamente. Anche la casa della Silva è in quarantena perché Francisca è stata contagiata. In fabbrica la situazione è grave: Benjamin si è ammalato e la produzione si è arrestata. Diana e Salvador prendono in mano la gestione della fabbrica. Blanca, l’unica ad aver avuto la malattia da piccola, si propone come infermiera per aiutare Cristobal. Antonia racconta a al fratello German di aver visto Carolina in fila al dispensario per farsi vaccinare contro il vaiolo.

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Sei sorelle” (“Seis hermanas” il titolo originale) Elisa, desiderosa di fare il suo debutto in società, ha addirittura chiesto l’appoggio dello zio Don Ricardo per avere il denaro necessario. La ragazzina, non curante della difficile situazione in cui si trovano le sorelle maggiori, è andata dritta per la sua strada chiedendo aiuto a Donna Dolores, l’ingombrante suocera di Blanca. Francisca ha deciso di dare lezioni di canto ad Amalia, sua sostituita a all’Ambigú. Amalia però scopre che la Silva è la Bella Margarita e approfitta della situazione per ricattare Francisca, minacciando di rivelare a tutti il suo segreto. In fabbrica gli operai continueranno ad ammalarsi. Dopo la morte di uno di loro, Cristobal decide di intervenire e di mettere in quarantena la fabbrica, temendo che si sia scatenata un’epidemia di vaiolo.

