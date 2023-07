Sei sorelle/ Anticipazioni 20 luglio 2023: Celia, una scandalosa proposta da…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 20 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 20 luglio svelano che mentre Carolina sta mostrando delle stoffe in magazzino a Elisa e Sofia, Marianela si intrufola e si porta via il piccolo German. Blanca non sopporta più le angherie di Donna Dolores e vuole lasciare Rodolfo, ma lui le rinnova il suo amore e chiede alla madre di ricucire i rapporti tra loro. Per la Silva non è un momento bello. Ai dubbi sui suoi sentimenti nei confronti di Rodolfo si aggiunge il trattamento ricevuto da Dolores, la quale, vedendo come le sono stati restituiti gli inviti a cena, incolpa Blanca dell’ostracismo sociale a cui è sottoposta. Blanca è stufa del trattamento che le riservano i Loygorri, nonostante sia Rodolfo che Dolores le chiedano scusa. Lo scopo della vedova è chiaro: sbarazzarsi della futura nuora usando tutti i metodi possibili. Anche i più comici.

Celia continua con la terapia del dottor Uribe, ma i suoi metodi cominciano ad essere un vero inferno. Le cose peggiorano quando lui le propone un modo scandaloso per far progredire il suo trattamento. L’infermiera Aurora, venuta a conoscenza di questo, va su tutte le furie quando scopre il vero motivo per cui Celia va in terapia.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 20 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Elisa decide di volersi candidare a da madrina del Teatro ad una festa che si terrà al Casinò. E per raggiungere il suo scopo mette in atto un piano. La figlia di Don Ricardo esige dalla fabbrica, tramite Bernardo, un contributo economico per raggiungere i suoi obiettivi. Diana si ribella, anche se ora è più preoccupata per la sua relazione in erba con Alonso Zúñiga, un amico del passato che è tornato in città con l’intento di riallacciare i rapporti.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Diana rimprovera Salvador perché sta lavorando con Don Ricardo. Di fronte all’inaspettata risposta dell’uomo, la Silva prende quindi una decisione drastica anche se dolorosa. Intanto, Elisa convince Don Ricardo a pagare la cauzione di Adela in cambio del quadro della madre; la Silva viene quindi scarcerata e può tornare a casa a riabbracciare le sue sorelle. Non vanno bene le cose tra Francisca e Gabriel; la cantante è molto arrabbiata con il giovane perché si è addormentato mentre lei era alla prova generale al Teatro Rea. Nel frattempo, Celia continua le cure con elettroshock all’insaputa delle sue sorelle. L’infermiera Aurora prova compassione per lei e le offre tutto il suo aiuto.











