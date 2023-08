Sei sorelle/ Anticipazioni 21 agosto 2023: le Silva piangono la morte di Cristóbal

Sei sorelle, anticipazioni puntata 21 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 21 agosto svelano che la morte di Cristóbal sconvolge tutti coloro che lo conoscevano. Soprattutto alle sorelle Silva, che assistono alla veglia del dottore, la cui bara arriva accompagnata da Marina e Carlitos. Tra le sorelle, chi sta peggio è Blanca, poiché proprio pochi giorni prima aveva realizzato di provare ancora dei sentimenti per il medico – anzi, tali sentimenti non si erano mai sopiti. Ecco perché voleva rompere il suo fidanzamento con Rodolfo. Ma al dolore per la sua perdita si aggiunge la sorpresa di scoprire che Marina e Cristóbal si erano sposati al fronte in Marocco.

Marina, inoltre, consegna a Blanca una lettera scritta dal dottore poco prima di morire; in quelle parole viene svelato che l’ossessione di Cristóbal per la Silva si era ormai placata grazie all’amore per Marina. Devastata dalla notizia, Blanca prenderà una decisione che segnerà il corso della sua vita. Salvador approfitta del lutto delle Silva per riavvicinarsi a Diana e farle capire di essere un uomo del tutto cambiato.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 21 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che travolta dalla decisione di nascondere la sua gravidanza, Francisca riceve una proposta da Don Luis che le farà ripensare alla situazione. Dopo averci riflettuto, la cantante decide di accettare la sua richiesta così non potrà dare in adozione il bambino che sta aspettando da Gabriel. Nel frattempo, Salvador e Bernardo si avvalgono dell’appoggio di Benjamín per distruggere Don Ricardo, anche se, per portare avanti il piano, l’ex caposquadra deve ritardare l’operazione che gli ridarebbe la vista.

Gli unici che sembrano felici sono Germán e Carolina. Tuttavia, la confessione di Adela sulla provenienza di Germancito e la notizia dell’omicidio di Marianela fanno sì che Germán inizi a sospettare che sua moglie possa essere in grado di commettere qualcosa di orribile…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador ha scoperto che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente e si mette in testa di smascherarlo. Miguel, però, avverte Don Ricardo. Diana sorprende Aurora e Celia baciarsi, ma per il momento decide di mantenere il segreto. Blanca è sul punto di rivelare a Donna Dolores di voler rompere il fidanzamento con Rodolfo perché è ancora innamorata di Cristóbal quando arrivano in Spagna notizie tragiche: il medico è morto in seguito a un attentato sul camion su cui viaggiava. Adela rivela a Germán la verità su suo figlio, ma lui non le crede e anzi la accusa di essere solo gelosa di lui e Carolina. Francisca, invece, decide di non rivelare la sua gravidanza, e si comporta in maniera sfuggente con Gabriel.

