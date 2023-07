Sei sorelle/ Anticipazioni 21 luglio 2023: Cristóbal e Marina, problemi al fronte

Sei sorelle, anticipazioni puntata 21 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 21 luglio svelano che Cristóbal e Marina devono affrontare una dura realtà: non ci sono più medicine per curare i feriti e non si sa quando arriveranno all’ospedale da campo. In assenza di rifornimenti, i due, aiutati da Carlitos, che si è arruolato con l’intento di dimostrare ad Elisa di essere un vero uomo, devono escogitare un piano per rimediare. Non possono lasciare morire le persone, soprattutto se c’è speranza di salvarli. A quel punto Cristóbal pensa a una soluzione piuttosto folle, che preoccuperà Marina e Carlitos: operare senza morfina.

La mancanza di notizie dal fronte angoscia Doña Dolores, che teme per la vita di Cristóbal. Intanto, Blanca è stufa del trattamento che le riservano i Loygorri, nonostante sia Rodolfo che sua madre le chiedano scusa. Un invito a casa per un té è l’occasione per riavvicinare la giovane Silva e la sua futura suocera. Ma non sa cosa l’aspetta. Doña Dolores le confida le sue preoccupazioni per il figlio, e allo stesso tempo Blanca comincia a rimpiangere il fatto di aver lasciato andare Cristóbal. Poi la Silva ha un’idea: chiederà notizie ad Alonso, un pilota militare che è anche suo amico.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 21 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Diana continua a indagare sui traffici loschi che avvengono nella fabbrica, ma il suo piano, seppur bene organizzato, finisce per mettere a rischio l’integrità di Petra sotto le minacce di Miguel. Dovranno pensare a qualcosa di più efficace e veloce. Nel frattempo, le cose tra Gabriel e Francisca vanno sempre peggio; i due non riescono a sistemare le cose. Nonostante Antonia cerchi di fare da tramite, ci sono già divergenze inconciliabili tra i due giovani… Celia, invece, deve fare qualcosa se vuole porre fine alle dure sedute a cui la sottopone il dottor Uribe. Aurora propone un piano…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Diana rimprovera Salvador perché sta lavorando con Don Ricardo. Di fronte all’inaspettata risposta dell’uomo, la Silva prende quindi una decisione drastica anche se dolorosa. Intanto, Elisa convince Don Ricardo a pagare la cauzione di Adela in cambio del quadro della madre; la Silva viene quindi scarcerata e può tornare a casa a riabbracciare le sue sorelle. Non vanno bene le cose tra Francisca e Gabriel; la cantante è molto arrabbiata con il giovane perché si è addormentato mentre lei era alla prova generale al Teatro Rea.

Nel frattempo, Celia continua le cure con elettroshock all’insaputa delle sue sorelle. L’infermiera Aurora prova compassione per lei e le offre tutto il suo aiuto. Continuano gli screzi tra Blanca e Donna Dolores, mentre al fronte in Marocco, Cristobal, Marina e Carlitos incontrano diverse difficoltà.











