Sei sorelle/ Anticipazioni 21 luglio: Blanca perdona Rodolfo, ma ha dubbi…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 21 luglio: Blanca perdona Rodolfo

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 21 luglio svelano che Blanca deciderà di perdonare Rodolfo dopo averla trattata male per giorni. La Silva aveva anche provato a farlo ingelosire flirtando con Cristobal, e a quanto pare la cosa ha funzionato. Così i futuri sposi si troveranno di nuovo a organizzare il loro matrimonio, ma ben presto Blanca si accorgerà che qualcosa turba il suo fidanzato… Un segreto che forse anche il fratello Cristobal conosce.

Intanto, Diana e Salvador mettono in atto la loro idea per far credere alla zia Adolfina che Fernando Silva è ancora vivo. La loro ospite è una persona molto ingombrante, e non è arrivata nella vita delle Silva per puro caso, ma è stata portata da Elisa, la sorella più piccola e ancora più capricciosa. Il matrimonio di Carolina è ormai alla deriva, ma ci penserà Donna Dolores a fornirle una soluzione per poter salvare il rapporto con suo marito, lanciando anche una frecciatina ad Adela.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: zia Adolfina, che gran problema per le Silva

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, zia Adolfina comincia a diventare un problema per le Silva, le quali temono che tutti i loro segreti possano essere scoperti, specialmente quello che riguarda Don Fernando (la loro ospite non sa che lui è morto). L’unica a giovare di questa ingombrante presenza è Elisa, perché finalmente i suoi capricci saranno assecondati. Inoltre, la presenza di zia Adolfina rischia anche di mettere in pericolo Francisca e la sua doppia identità come Bella Margherita. Diana e Salvador decidono quindi di orchestrare un piano per tenere buona la loro ospite.

Intanto, Victoria si vendica di Rodolfo per come l'ha trattata ultimamente, e comincia a sedurre Cristobal con risultati sorprendenti: infatti il suo amante sarà parecchio geloso. Nonostante il nervosismo, Rodolfo riesce a controllare la sua rabbia per il bene della fidanzata e della sua famiglia.











