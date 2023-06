Sei sorelle/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Celia, un gesto disperato! Rosalia la salva…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 22 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 22 giugno svelano che le Silva non perdonano Elisa per essersi schierata dalla parte di Don Ricardo e averle tradite in quel modo. La ragazzina sta subendo il disprezzo da parte di Diana, Adela e le altre da giorni ormai. La piccola Silva allora trova consolazione tra le braccia del padre, che le promette di organizzare una gran festa per il suo atteso debutto in società. Dati i possibili risvolti che questo evento potrebbe comportare, Elisa decide di rompere il suo fidanzamento con Carlitos, che ovviamente non la prenderà molto bene.

Questo però non è l’unico sacrificio che avviene nella vita delle sorelle Silva. Adela e Celia decidono di risolvere drasticamente i problemi in cui si trovano entrambe. La prima è distrutta per la situazione che si è venuta a creare tra lei, German e Carolina; la seconda, invece, non riesce a dare sfogo alle emozioni che prova per Petra, oltretutto perché le sue sorelle non riescono a capirla, così pensa di compiere un gesto estremo per farla finita, una volta per tutte.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 22 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Adela è stata arrestata, ma questo non è l’unico duro colpo che ricevono le sorelle Silva. Infatti le Silva scoprono, con grande paura, che le attende qualcosa di molto peggio: Celia ha preso una tragica decisione con cui è sicura che metterà fine a tutti i suoi problemi. Cosa? La ragazza vuole togliersi la vita! Solo in questo modo pensa di non poter soffrire più e che nessuno la crederà “malata”. Il suo drammatico piano è messo in atto, ma fortunatamente Rosalía si accorge di quello che sta succedendo. Solo il pronto intervento di quest’ultima riesce a impedire che le azioni disperate di Celia abbiano una triste fine. La giovane Silva viene tratta in salvo e le sorelle possono riabbracciarla…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), tramite lettura del testamento, Elisa scopre di essere la figlia di Don Ricardo, un fatto che cambia notevolmente il suo rapporto con le sorelle. Difatti la piccola Silva decide di schierarsi col suo vero padre, e finisce per tradire Diana e le altre; Elisa infatti fa la spia e Cristobal viene arrestato per aver occultato la morte di Don Fernando. Dopo quanto avvenuto, Donna Dolores non esita a rompere il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo, ma quest’ultimo è deciso a voler portare avanti l’organizzazione del matrimonio.

Adela e German continuano a vedersi segretamente, e ciò turba Carolina, che si illude di poter riconquistare il marito. Infine, Celia non capisce quali sono i suoi sentimenti verso Petra. Invece, Gabriel è geloso di Don Luis che lo vede sempre più partecipe alla vita di Francisca.











